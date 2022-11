Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 3 novembre 2022. Une victoire face à la Juventus Turin mais une deuxième du groupe, Kylian Mbappé performant, Carlos Soler transparent et les potentiels adversaires du PSG en 8es de finale de Ligue des champions.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’incroyable scénario qui a eu lieu pour le PSG. Malgré sa victoire 2-1 sur la pelouse de la Juventus Turin, le club de la capitale termine finalement à la deuxième place du groupe H, suite à la large victoire dans les dernières secondes du Benfica Lisbonne sur le terrain du Maccabi Haïfa (6-1). Avec une égalité parfaite dans les confrontations directes, dans la différence de buts générale (+9) et le nombre de buts marqués (16), les premiers critères n’ont pas suffi à départager les deux équipes. Ainsi, c’est la meilleure attaque à l’extérieur qui s’est emparée de la première place de la poule. Et avec 9 réalisations inscrits hors de ses bases (dont 6 à Haïfa), le SL Benfica devance le PSG (6) dans ce domaine. Et quelques secondes après le coup d’envoi, c’était l’incompréhension sur le banc. Alors que la victoire face à la Juventus se profilait doucement, les Parisiens n’étaient pas encore au courant du résultat du Benfica et « prenaient leur temps pour jouer un dernier coup franc alors que Galtier et ses adjoints les enjoignaient à jouer vite et long. »

Et comme la saison dernière, le club parisien termine à la deuxième place de son groupe et aura un goût amer au moment du tirage au sort lundi prochain. Ainsi, le PSG pourrait tomber sur un cador européen comme le « Real Madrid, Manchester City ou le Bayern, ses trois derniers bourreaux dans la compétition. » Surtout, les joueurs de Christophe Galtier joueront le 8e de finale retour à l’extérieur. Pourtant, les Rouge & Bleu avaient fait le métier à Turin en s’imposant grâce à un Kylian Mbappé buteur et passeur décisif. Cependant, collectivement, le club de la capitale « a de nouveau exposé des limites, incapable de ressortir le ballon comme il le souhaite face au pressing bien organisé de son adversaire et, surtout, incapable de finir un match de Ligue des champions sans encaisser un but », observe L’Equipe. En effet, les joueurs de Christophe Galtier n’arrivent toujours pas à garder leur cage inviolée en Ligue des champions avec 7 buts encaissés en 6 rencontres. Et pour être compétitif au printemps prochain, le PSG devra trouver de la solidité. Après une première période sans rythme face à la Juventus, les entrées en seconde période de Nuno Mendes et Hugo Ekitike « ont apporté la profondeur et la hauteur qui manquaient cruellement avant la pause. » Surtout, l’absence de Neymar Jr (suspendu) s’est fait ressentir dans le jeu parisien.

Le quotidien sportif fait un focus sur le match de Kylian Mbappé. Élu homme du match, le numéro 7 du PSG avait fait le métier en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive pour le nouvel entrant Nuno Mendes. Mais, il a quitté le Juventus Stadium avec de la frustration. « Le Bondynois a encore été l’attaquant le plus entreprenant, le plus remuant et donc le plus décisif. » Même s’il n’a pas tout réussi, il a fait basculer la rencontre. Son enchaînement sur l’ouverture du score a été incroyable avant de réaliser une passe parfaitement dosée pour le but de Nuno Mendes en seconde période. Avec une attaque en difficulté où Carlos Soler a été inexistant et la paire Messi-Mbappé a eu du mal à se trouver, « on se croyait revenu à la saison dernière, lorsque les coups de patte du Français cachaient la forêt. » Le champion du Monde a inscrit son 7e but en C1 cette saison et « égale le record pour un joueur français en phase de groupes de Ligue des champions, établi par Christopher Nkunku la saison passée. » De plus, à 23 ans et 10 mois, il devient le plus jeune joueur à franchir la barre des 40 buts en C1, détrônant le record de son coéquipier, Lionel Messi (24 ans et 4 mois).

À l’inverse, Carlos Soler n’a pas marqué de points lors de cette rencontre. Titulaire afin de pallier la suspension de Neymar Jr, l’Espagnol a raté une belle occasion de se montrer. Pour sa première titularisation en Ligue des champions avec le PSG, l’ancien du FC Valence « a donné l’impression de ne pas vraiment savoir où était sa place. » Il n’aura rien proposé à ses partenaires d’attaque, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Au final, il aura seulement touché 25 ballons (en 68 minutes), soit moins que Fabian Ruiz (29) sorti sur blessure à la 21e minute ou encore Gigio Donnarumma (40 ballons). En seconde période, Renato Sanches s’est souvent plaint auprès de Carlos Soler d’être dans sa zone. Mais l’Espagnol n’avait pas d’autre choix car Lionel Messi dézonait beaucoup et occupait très souvent sa zone du terrain.

De son côté, Le Parisien évoque également cette victoire frustrante pour le PSG à Turin (2-1) avec une deuxième place au classement. Et pour le quotidien, la faute revient entièrement aux Rouge & Bleu « qui se sont imposés sans vraiment convaincre dans le Piémont quand Benfica n’a cessé en seconde période d’empiler les buts contre le Maccabi (6-1) jusqu’à hériter du rôle de leader. » Un succès face à la Juventus obtenu grâce au seul talent de Kylian Mbappé. Rien n’a été facile pour le club parisien dans cette poule, ni ses nuls face à Benfica ni ses victoires contre la Vielle Dame. « Le PSG indique qu’il n’appartient pas encore au rang des favoris, qu’il demeure ce onze capable de tout dans une même rencontre », résume LP. Après l’ouverture du score de Kylian Mbappé (13′), les champions de France en titre ont trop peu proposé dans le jeu « avec un Carlos Soler qui a parfaitement respecté ce non-match programmatique. » L’entrée précoce de Renato Sanches n’a pas non plus convaincu. Le 3-5-2 de Massimiliano Allegri aura gêné les Parisiens, incapables de sortir de la densité. En seconde période, les changements ont eu un effet immédiat sur le jeu du PSG avec notamment le but de la victoire de Nuno Mendes, 48 secondes après son entrée en jeu.

Le quotidien francilien se concentre aussi sur la prestation de Kylian Mbappé. Avec un but et une passe décisive, le Français a porté le PSG sur la pelouse de la Juventus Turin, mais cela n’a pas suffi pour occuper la première place du groupe. En l’absence de Neymar Jr, le numéro 7 du PSG a été l’attaquant le plus dangereux avec en prime une passe décisive dans la rencontre, sa troisième en C1 cette saison. Après 18 matches toutes compétitions confondues, le champion du Monde affiche un bilan de 18 buts et 5 passes décisives. « Plus largement, en 2022, le Français porte son total à 42 réalisations, dépassant ainsi son total de 2019. » Et il n’est qu’à une longueur de son record de 2021 (43) avec encore deux rencontres au programme (FC Lorient, AJ Auxerre) avant la Coupe du monde. En fin de match, Kylian Mbappé a tenté de relativiser la déception de cette deuxième place : « C’est sûr qu’on aurait aimé être premiers. On a fait le boulot. Mais ça fait partie du football. On va regarder le tirage et et on jouera pour gagner. »

Reversé dans le chapeau 2, le PSG peut tirer un cador européen en 8es de finale de Ligue des champions. Parmi les formations du chapeau 1 (Bayern Munich, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Tottenham, Porto, Napoli, Benfica), trois poids lourds sont à éviter : le FC Bayern, Manchester City et le Real Madrid. D’autres équipes semblent plus abordables comme Tottenham ou le FC Porto. Et comme chaque année, des projections existent sur les possibles adversaires en fonction des règles du tirage au sort (deux équipes d’un même pays ne peuvent pas se rencontrer, deux équipes ayant joué en poules ne peuvent pas se rencontrer). « Ainsi, Paris aurait 18% de chances de tomber sur le Bayern, 14% sur City, 11% sur Madrid ou 17% pour le Napoli. »