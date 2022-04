Une campagne de réabonnement historique pour le PSG

Si le jeu du Paris Saint-Germain manque cruellement de spectacle depuis de longs mois maintenant, les supporters continuent de répondre présent. Entre les sifflets, et les applaudissements, une chose est sûre : les travées du Parc des Princes continueront de se remplir. En effet, c’est au début du mois de mars que le PSG a lancé sa campagne de réabonnement pour la saison 2022-2023, et celle-ci rencontre un franc et historique succès. Selon nos confrères du journal Le Parisien, le club enregistre près de 98% de réabonnement, un chiffre jamais vu dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Malgré une saison plus que compliquée sur le plan sportif, des critiques émanant de toutes parts, même des supporters parisiens, et une énième désillusion européenne, c’est plus exactement 97,6% des actuels abonnés qui garniront les tribunes du stade la Porte d’Auteuil la saison prochaine, soit 35 000 abonnements renouvelés. La liste d’attente qui existe actuellement est de 17 000 personnes, qui se verront attribuer les minces 1 500 abonnements qui n’ont pas été renouvelés.

Une légère hausse des prix

Une augmentation majorée de 3% à 7% existe tout de même. Pour les offres Tribune, l’abonnement à la saison est à partir de 550€, pour l’abonnement Club Premier il faudra compter un minimum de 1250€, en revanche, l’offre Virage elle ne bouge pas, et stagne à 490€ depuis 2016. Cette dernière concerne 6 000 places, dont celles occupées par le Collectif Ultras Paris (CUP). Par ailleurs, le club de la capitale continuera de vendre 7 000 places à l’unité à chaque match, en plus de celles revendues sur la plateforme Ticketplace. Des chiffres dont peut se réjouir la direction du PSG, qui illustre la fidélité de ses supporters.