Diani : “Collectivement, on a fait quelque chose de formidable”

Hier soir, les Féminines du PSG ont réalisé un exploit en remportant le premier titre de champion de France de l’histoire du club. Les Parisiennes ont réalisé une saison parfaite (20 victoires, 2 nuls) et ont mis fin au règne de l’OL dans l’Hexagone (14 titres d’affilées). Élue meilleure joueuse de la saison aux Trophées UNFP, Kadidiatou Diani a été l’une des actrices majeures de la saison réussie des Rouge et Bleu. Après cette soirée historique, l’attaquante parisienne s’est exprimée sur ce titre, au micro de Canal Plus.

“On est très contentes et fières de ce qu’on a parcouru depuis le début de saison. On a toujours cru et on s’est toujours données les moyens. Et aujourd’hui, on est contentes. On a réussi toute ensemble et c’est quelque chose de formidable. La différence par rapport aux autres années ? On en avait un peu marre d’être toujours les deuxièmes, on avait vraiment à coeur d’enfin passer devant elles (les Lyonnaises, ndlr) et de remporter ce championnat”, a commenté Kadidiatou Diani après la victoire face à Dijon (3-0). “Sa meilleure saison en D1 ? Collectivement, on a fait quelque chose de formidable. J’ai envie de dire qu’on a réalisé une saison parfaite étant donné qu’on a remporté le championnat. Malheureusement on n’a pas eu la Ligue des champions, mais c’est quelque chose de très très bien donc on est vraiment contentes.”

Rappel : Pour célébrer le titre en D1 Arkema, 1000 supporters sont conviés au Parc des Princes ce samedi 5 juin à 14h.