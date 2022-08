Keylor Navas négocie avec le PSG une résiliation de contrat

Avec l’arrivée de la nouvelle direction sportive au PSG, un choix fort a été fait dès la reprise, celui concernant le gardien de but. En effet, Christophe Galtier a renoncé au fonctionnement précédent, et a décidé d’installer une hiérarchie claire. Celle-ci permet donc à Gianluigi Donnarumma de devenir le gardien de but numéro 1, et reléguer de manière officielle Keylor Navas comme portier numéro 2 au PSG. Cette décision du technicien français a engendré une réflexion dans l’esprit du Costaricien, qui serait désormais sur le départ et devrait prochainement rejoindre Naples. Le sujet du jour concerne la nature de ce départ. Entre un prêt, avec ou sans option d’achat, un transfert ou encore une résiliation de contrat, cette opération n’est pas encore ficelée. Cependant, selon les informations de Foot Mercato, Keylor Navas pourrait quitter le PSG et s’engager avec le Napoli libre de tout contrat.

La résiliation en négociation

En effet, selon Foot Mercato, Keylor Navas négocie actuellement avec le PSG afin de résilier son contrat qui court jusqu’en 2024. Si cette opération va à son terme, le club de la capitale devra verser à son joueur 7 à 8 millions d’euros, soit un an de salaire sur les deux années restantes sur son bail. Le gardien de but a d’ores et déjà discuté avec Naples de son futur contrat. Il devrait s’engager avec le club pensionnaire de Serie A pour deux saisons plus une en option, ou trois saisons directement, toujours selon Foot Mercato. Ses émoluments devraient s’élever à 4,5 millions d’euros + bonus par an.

L’opération Keylor Navas devrait dans la foulée débloquer la piste Fabian Ruiz. La direction napolitaine serait prête à laisser filer son milieu de terrain au PSG une fois que les dirigeants parisiens auront libéré le gardien de but costaricien.