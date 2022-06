Kimpembe, la satisfaction de la trêve internationale￼

Si la plupart des joueurs du PSG sont partis en vacances dès la fin du dernier match de Ligue 1 le 21 mai dernier, d’autres ont été occupés par la trêve internationale de juin. En Europe, quatre matches de Ligue des Nations étaient au programme. Tenante du titre, l’équipe de France a livré de piètres prestations avec deux matches nuls (Croatie, Autriche) et deux défaites (Danemark, Croatie) et est déjà éliminée de la course pour le Final Four de la compétition.

Kimpembe capitaine en patron de la défense

Si la majorité des joueurs ont déçu ou marqués peu de points lors de ce rassemblement de juin, un joueur s’est distingué lors de deux rencontres : Presnel Kimpembe. Depuis la mise en place de la défense à trois en septembre dernier, le défenseur du PSG a perdu son statut de titulaire aux profits de Lucas Hernandez dans une position d’axial gauche. À cela s’ajoute une saison mitigée avec maillot parisien. Mais cette quinzaine internationale a fait du bien au Titi. De quoi faire déjouer les pronostics en vue d’une titularisation pour la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

En effet, lors des deux rencontres face à la Croatie, le sélectionneur français, Didier Deschamps, a confié le brassard de capitaine au joueur du PSG, en l’absence d’Hugo Lloris dans le onze de départ. Une belle marque de confiance pour le défenseur de 26 ans. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus évoqué ce rôle occupé par Presnel Kimpembe : « C’est un combattant, un leader expressif aussi, il a un certain vécu avec nous. Dans l’absolu, j’aurais pu en mettre d’autres mais quand il a eu à le faire pour le deuxième match il a rempli ce rôle là. » Et le natif de Beaumont-sur-Oise a rendu de belles copies dans des défenses à quatre et aux côtés de jeunes inexpérimentés au niveau international (William Saliba et Ibrahima Konaté).

Lors du premier match face à la Croatie (1-1), Presnel Kimpembe s’est montré impeccable dans ses interventions défensives avec 57% de ses duels remportés et en contenant bien le Croate, Ante Budimir. Le défenseur des Rouge & Bleu a notamment été propre dans ses relances avec 94% de passes réussies, le deuxième meilleur dans ce domaine derrière Mattéo Guendouzi (95%). Le champion de France a parfaitement assuré dans la défense à quatre de Didier Deschamps. Une performance de haut vol qui lui a valu de belles notes dans la presse française (7/10 dans Le Parisien et L’Equipe).

XI de l’Equipe de France : Maignan – Pavard, Saliba, Kimpembe (c), Digne – Diaby, Tchouaméni, Guendouzi, Rabiot – Ben Yedder, Nkunku

Quelques jours plus tard, lors du deuxième face à la Croatie en Ligue des Nations, Presnel Kimpembe a encore été l’un des meilleurs Français sur la pelouse du Stade de France. Malgré la défaite des Bleus, le défenseur du PSG a une nouvelle fois fait preuve de solidité face à de attaquants croates plus remuants que lors du match aller. Toujours impeccable dans ses sorties de balle (98% de passes réussies), le champion du Monde 2018 a seulement perdu 1 ballon et en a récupéré 5 en 90 minutes, le meilleur dans cet exercice. À cela s’ajoute un sans-faute dans ses duels (3/3), ce qui lui a permis une nouvelle fois de récolté l’une des meilleures notes dans la presse (6/10 dans L’Equipe et Le Parisien).

XI de la France : Maignan – Koundé, Konaté, Kimpembe (c), Digne – Guendouzi, Kamara, Rabiot – Nkunku, Benzema, Mbappé

Selon vous, les récentes performances de Presnel Kimpembe peuvent-elles lui permettre de retrouver une place de titulaire en équipe de France ? Peut-il également se servir de ses belles prestations en Bleus pour retrouver de l’assurance avec le maillot du PSG ? Donnez votre avis dans les commentaires.