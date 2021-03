Sept défections majeures (Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Florenzi, Bernat, Kean), Paredes sur le banc, on ne peut pas dire que le PSG se présente au Matmut-Atlantique paré de tous ses atouts. Et pourtant, il faut battre les Girondins, en crise de résultats, afin de ne pas perdre de terrain dans la course au titre, voire en gagner. Rafinha, Sarabia, Icardi et Draxler sont en charge de la partie offensive.

Fil du match

Après une première frappe boxée par Costil (16e), Sarabia trouve les filets sur un contrôle pied droit / frappe croisée dynamique pied gauche (20e). Une première période sérieuse et appliquée avec un jeu axé autour de Rafinha et Draxler qui permet au PSG de revenir avec un avantage au vestiaire. La seconde mi-temps est plus compliquée, Paris ayant du mal à mettre le pied sur le ballon. A la 92e, Navas s’allonge pour repousser une tentative de Briand de la tête. 1-0, trois points, mission accomplie pour le PSG. Lyon a battu Rennes (1-0), Lille a battu Marseille (2-0), Monaco a perdu à Strasbourg (1-0). C’est donc le club du Rocher le perdant de cette 28e journée.

Feuille de match du FCGB/PSG

28e journée de Ligue 1 Uber Eats | Mercredi 3 mars 2021 à 21 heures au Matmut-Atlantique| Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Schneider | VAR : Dechepy et Castro | Avertissements : Seri (18e), Sarabia (40e), Danilo (43e), Adli (50e), Kurzawa (88e), Oudin (91e) | But : Sarabia (20e)