Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Kylian Mbappé a gravi les échelons et se place aujourd’hui comme l’un voire le meilleur joueur de la planète football. Au fil des saisons avec le PSG, le numéro 7 a pris une place importante dans le projet parisien et son avenir a été l’un des dossiers qui a tenu en haleine les supporters et observateurs de football. Désormais lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2025, l’international français aura à coeur d’entrer un peu plus dans l’histoire du club et du football français.

Une saison 2021-2022 historique en Ligue 1

Et lors de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a laissé son empreinte dans le championnat français. En effet, il est devenu le premier joueur à terminer en tête du classement des meilleurs buteurs (28 buts) et meilleurs passeurs (19 passes) de Ligue 1. Et ce mardi, l’attaquant de 23 ans a reçu par Transfermarkt le trophée du meilleur joueur de la saison 2021-2022, comme l’a dévoilé le joueur via ses réseaux sociaux (voir tweet ci-dessous). Il avait également reçu un trophée de meilleur joueur lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Une récompense logique au vu de la saison du joueur qui a porté à bout de bras l’équipe parisienne vers le 10e titre de champion de France de son histoire. Désormais, le champion du Monde 2018 aura à coeur de rééditer cette performance avec le maillot parisien. Après avoir manqué les deux premières rencontres officielles de ce nouvel exercice, Kylian Mbappé devrait enfin lancer sa saison ce week-end face au Montpellier Hérault (21h sur Canal Plus Décalé).