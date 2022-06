Le mercato a ouvert ses portes depuis un peu moins de dix jours et le PSG s’active de plus en plus. Alors que la mission première sera de dégraisser un effectif très encombré, Luis Campos s’attèle cependant déjà à boucler les premières recrues estivales. Ainsi, Vitinha devrait, incessamment sous peu, parapher un bail de cinq ans avec le club de la capitale. Un renfort lusitanien qui pourrait bien en appeler un autre…

Nouvelles confirmations pour Renato Sanches

Ce samedi, la presse s’est montrée unanime : le PSG souhaite enrôler Renato Sanches. Luis Campos est, bien entendu, à la manœuvre dans ce dossier, lui qui avait fait venir l’international portugais au LOSC à l’été 2019. Une information corroborée ce jour par Le Parisien. Le média francilien confirme l’approche pour le milieu lillois. Déjà sur le coup depuis de longues semaines, le Milan AC posséderait cependant une longueur d’avance. Les Milanais auraient par ailleurs soumis une proposition supérieure à 15 millions d’euros, bonus compris. Pour sa part, le LOSC en attendrait à minima 20 millions d’euros. Au vu de son salaire élevé et de son contrat se terminant dans un an, la porte est donc clairement ouverte, indique LP.

Le PSG n’aurait, de son côté, toujours pas transmis d’offre à son homologue hexagonal, mais cela ne devrait plus tarder. Luis Campos s’est sobrement contenté d’échanger avec Renato Sanches. Les deux hommes possèdent, en prime, une relation très forte, ce qui pourrait grandement aider dans les négociations qui se profilent. Le Parisien explique également qu’une autre écurie transalpine, dont le nom n’est pas précisée, a fait une offre officielle qui serait supérieure à celle du Milan AC.

Mattéo Moretto, journaliste pour le média ibère Relevo, y va également de ses informations dans ce dossier. Selon cette source, Renato Sanches serait bel et bien entre le PSG et le Milan AC. Le joueur aurait d’ailleurs déjà trouvé un accord contractuel avec les derniers champions d’Italie en titre. Pourtant, la somme réclamée par le LOSC, à savoir 20 millions d’euros, freinerait quelque peu la concrétisation de ce transfert. Les Milanais seraient donc actuellement en stand-by. De quoi permettre au PSG de refaire son retard ? En tout cas, le club de la capitale devrait bel et bien dégainer une première offre dans les heures à venir, explique Mattéo Moretto. Celui-ci indique, en outre, que cette hypothétique venue pourrait advenir avant même la probable intronisation de Christophe Galtier sur le banc rouge et bleu.