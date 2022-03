Le PSG Handball joue ce soir (18h45) à Bucarest en EHF Champions League. Présents en Roumanie, pays limitrophe de l’Ukraine, les Parisiens sont dans un pays où l’atmosphère est quelque peu tendue. À l’aéroport de la capitale roumaine, des avions militaires sont stationnés sur le tarmac. Mais comme l’explique Luka Karabatic – le capitaine Rouge & Bleu – ses coéquipiers et lui n’ont pas senti d’ambiance particulière.

« À part ces avions, nous n’avons pas senti d’ambiance particulière ici, que ce soit sur notre chemin pour aller à l’hôtel ou à la salle. On reste focalisés sur notre match, assure le joueur du PSG pour le Parisien avant de revenir sur l’annulation du match contre le club ukrainien du HC Motor Zaporozhye. Ce qui se joue en Ukraine est bien plus important que le sport. Les changements de programme, ça n’est pas grand-chose, il faut relativiser. On s’adapte et ça n’est rien à côté de ce que peut vivre le Motor.«

Le pivot du PSG qui a enfin évoqué l’importance de ce match contre Bucarest. « Il est important de gagner pour continuer d’espérer accrocher l’une des deux premières places du groupe. C’est toujours une période particulière où il faut enchaîner les matchs (4 jusqu’au 13 mars). Il faut gérer ça, sa tête et son corps de la meilleure manière possible pour rester frais.«