La première image de la boutique du PSG à New-York

Depuis l’arrivée de QSI en juin 2011, le PSG a pris une dimension internationale. Le club de la capitale compte des millions de fans dans le monde entier et multiplie les collaborations avec des marques et des artistes de la terre entière.

Outre ses boutiques en face du Parc des Princes et sur les Champs-Elysées, le PSG compte des boutiques un peu partout dans le monde. À Los Angeles, au Qatar, en Corée du Sud, aux Emirats arabes unis et trois au Japon. Il y a quelques semaines, on évoquait l’ouverture d’une boutique à New York sur la célèbre Cinquième Avenue. Cette dernière est actuellement en plein développement et une première photo a été dévoilée par Adrien Chantegrelet, journaliste pour le Parisien. Pour rappel, elle doit ouvrir ses portes avant la fin de la saison 2022.