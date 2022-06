Revue de Presse PSG : Campos, Leonardo, Mbappé, Bleus…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 4 juin 2022. Luis Campos a signé son contrat avec le PSG, la résiliation de contrat de Leonardo, les grandes manoeuvres ont débuté chez les Rouge & Bleu et la défaite de l’équipe de France face au Danemark (1-2) avec un Kylian Mbappé touché au genou et incertain face à la Croatie.

Dans son édition du jour, L’Equipe indique que les grandes manoeuvres ont débuté au PSG. En effet, ce mercredi, le désormais ex-directeur sportif du PSG, Leonardo, aurait signé sa résiliation de contrat. Les deux parties « sont parvenus à un accord à l’amiable ce jour-là. » Ceux qui croisent le Brésilien ces derniers jours le décrivent comme quelqu’un de « serein », mais marqué par « la soudaineté de la décision du PSG. » En effet, à l’issue de la large victoire face au FC Metz (5-0) le 21 mai dernier, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, aurait signifié à Leonardo la fin de ses fonctions. Le patron des Rouge & Bleu justifie cette décision par au moins deux éléments : « un bilan sportif jugé insuffisant et une volonté du camp Mbappé de ne pas continuer de travailler avec lui. » Concernant l’adjoint de Leonardo, Angelo Castellazzi, il reste en poste.

Et depuis plusieurs jours, le remplaçant de Leonardo est connu : Luis Campos. Le Portugais a paraphé un contrat de trois ans avec le PSG ce vendredi mais n’a pas attendu cette signature pour déjà commencer son travail. Arrivé à Doha cette semaine, Luis Campos voulait des « réponses précises dans deux domaines : ses prérogatives et son statut. » Premièrement, il n’occupera pas officiellement le rôle de directeur sportif. Il se chargera notamment « de la gestion du recrutement et du quotidien du groupe », rapporte L’E. Concernant son compatriote, Antero Henrique, il aura également un rôle à jouer lors de ce mercato. En effet, l’ancien directeur sportif du PSG (2017-2019), s’occupera des ventes, mais pas seulement. « Il a été mandaté par Doha pour plusieurs missions sportives très précises. »

Enfin ces derniers jours, Luis Campos a déjà commencé à dessiner les contours de l’effectif du PSG pour la saison 2022-2023. Toujours selon L’Equipe, le dirigeant portugais « aurait obtenu l’accord verbal d’au moins deux joueurs. » Il aimerait recruter au minimum cinq joueurs (1 défenseur central, 3 milieux, 1 attaquant polyvalent) et avec une volonté de « franciser » l’effectif. Mais, il surveille également certaines opportunités de marché pour d’autres postes (attaquant axial et latéral). Cependant, Luis Campos aura aussi besoin de dégraisser un effectif pléthorique. Ainsi une dizaine de joueurs sont invités à quitter le club à l’image de Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes ou encore Mauro Icardi. Concernant le poste d’entraîneur, Mauricio Pochettino, encore sous contrat jusqu’en 2023, « ne sait toujours pas comment s’écrit son avenir à court terme. » Mais le futur conseiller sportif du PSG a déjà une liste d’entraîneur en tête avec notamment le nom du coach de l’OGC Nice, Christophe Galtier. « À plusieurs reprises, le nom de l’ancien entraîneur de Lille a été cité dans des discussions internes. Une piste réelle ou une manière de dissimuler le véritable élu ? », se demande L’E.

Le quotidien sportif revient également sur le revers de l’Equipe de France pour son premier match en Ligue des Nations. Après 20 rencontres sans défaite, les Bleus se sont inclinés face au Danemark (1-2) au Stade de France. Malgré l’ouverture du score de Karim Benzema, les Français ont encaissé deux buts de l’ancien Bordelais, Cornelius. Titulaire au coup d’envoi, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé a dû quitter ses partenaires à la pause après une douleur au genou gauche. « Les Bleus ont perdu Kylian Mbappé à la mi-temps, blessé tout seul, sur une action anodine, et à qui son corps a annoncé son besoin de vacances, en lui rappelant qu’il reste un homme, et même un jeune homme (23 ans), qui ne résiste pas à tout. »

Sans surprise, Kylian Mbappé se dirige vers un forfait pour le prochain match de Ligue des Nations face à la Croatie (6 juin), tout comme Raphaël Varane. L’attaquant du PSG passera des examens aujourd’hui pour connaître la gravité de sa blessure au genou gauche. « Au moment de se tenir le genou, Mbappé donnait l’impression d’avoir déjà ressenti une douleur un peu plus tôt. Sa grimace était celle d’un joueur qui se doutait que la blessure guettait. » Dans une longue et éprouvante saison , le joueur de 23 ans disputait hier son 53e match de l’exercice 2021-2022.

Kylian Mbappé (4/10, L’Equipe) : Il perd deux ballons lors des quatre premières minutes de jeu dont l’un a conduit à une frappe danoise sur le poteau (4e). Ensuite, il a essayé de percuter mais a essuyé un déchet inhabituel à la fois dans ses passes et dans ses dribbles. Remplacé par Nkunku.

De son côté, Le Parisien indique également que Luis Campos a paraphé son contrat avec le PSG ce vendredi. Le Portugais a signé un bail de trois saisons avec les Rouge & Bleu et deviendra le « conseiller sportif » de Nasser al-Khelaïfi. Déjà aux manettes depuis plusieurs jours, l’ancien dirigeant lillois souhaite mener « une révolution sportive au club, en mettant de l’ordre dans les comportements qui dévient de la ligne sportive. » Pour améliorer l’équipe, l’homme de 57 ans a déjà ciblé les postes à renforcer avec quatre recrues : un défenseur central, deux milieux et un attaquant polyvalent. Concernant les ventes pour le mercato, il sera épaulé par Antero Henrique.

Le quotidien francilien rapporte aussi que Kylian Mbappé est incertain pour le prochain match de l’Equipe de France face à la Croatie. Sorti à la pause lors de la défaite contre le Danemark (1-2), l’attaquant du PSG a ressenti une douleur au genou gauche. « Pris en charge par le docteur des Bleus, il va passer des examens (…) Pour l’un comme pour l’autre (Raphaël Varane), une présence lundi soir face à la Croatie semble compromise. »