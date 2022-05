L’actualité de la semaine était bien évidemment la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Alors que de nombreux médias ont évoqué un départ vers le Real Madrid, l’international français a surpris son monde en restant au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025. Une décision qui a fait énormément de bruits, et qui ont rendu fou de joie les supporters parisiens. L’international français devrait donc être encore sous les couleurs parisiennes en 2024, lors des Jeux Olympiques qui seront organisés à Paris. Interrogé par la radio RMC, la Ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a réagi à une potentielle présence de l’attaquant parisien aux JO mais aussi sur ses actions associatives.

« Une présence de Mbappé aux Jeux Olympiques ? Il n’y a pas photo. Être sur le terrain, jouer dans nos magnifiques sites dans différentes villes de France, représenter son pays aux JO en 2024… Lui en a toujours rêvé et il va faire rêver tellement d’entre nous. Donc c’est un grand oui. Le PSG sera à fond derrière les Jeux olympiques et paralympiques. Je suis certaine que tout cela se passera dans la plus grande intelligence.

Ses engagements associatifs ? Il fait parler ses valeurs, il est très engagé. Il a cette personnalité qui donne confiance et fait passer beaucoup de messages. Je pense que les montants qu’il a sont très élevés, ça récompense un immense talent et un travail de tous les instants, c’est un immense travailleur. Le sport a aussi ses grandes stars comme l’entrepreneuriat, ce n’est ni sale ni moche. Il y a la question de ce qu’il fait de son argent. Il donne beaucoup pour les quartiers, il fait beaucoup de choses pour cette redistribution sociale. »