Revue de Presse PSG : Ramos, Navas, Mbappé, Tchouaméni…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 28 mai 2022. Les dirigeants parisiens souhaitent conserver Sergio Ramos et Keylor Navas pour la saison prochaine, Aurélien Tchouaméni rêve toujours du Real Madrid malgré l’intérêt des Rouge & Bleu et les rôles importants d’Antero Henrique et Luis Ferrer dans la prolongation de Kylian Mbappé.

Dans son édition du jour, Le Parisien indique que le PSG ne compte pas se séparer de deux joueurs importants du vestiaire. En effet, Keylor Navas (35 ans) et Sergio Ramos (36 ans) pourraient être conservés par les dirigeants parisiens. « Le club n’imagine pas le quotidien sans eux. » Concernant le défenseur central, il a vécu une première année très compliquée (13 matches disputés) en raison de ses nombreuses blessures aux mollets. Mais, l’international espagnol a connu une intégration express dans le vestiaire parisien. « Minée par les clans, l’équipe a été sauvée en partie grâce à son apport. Le natif de Camas a mis de l’huile dans les relations humaines. » Son professionnalisme est apprécié par le groupe « si bien que chacun allait le voir pour l’écouter, prendre un conseil, sonder son opinion. » Son maintien au PSG ne devrait pas poser de problème car le principal intéressé a lui-même affirmé qu’il souhaitait rester au club.

Concernant Keylor Navas, il a également vécu une saison 2021-2022 compliquée en raison de sa concurrence avec Gianluigi Donnarumma. Depuis le recrutement de l’Italien l’été dernier, le staff parisien a décidé d’instaurer une alternance au poste de gardien de but. S’il avait récemment expliqué qu’il ne se voyait pas repartir sur les mêmes bases pour la saison prochaine, le Costaricien de 35 ans pourrait finalement changer d’avis. En effet, sa personnalité ainsi que sa tranquillité impressionnent ses partenaires. Mais, sauf surprise, Gigio Donnarumma sera installé au poste de numéro 1 lors du prochain exercice. Reste à savoir si Keylor Navas serait prêt à accepter officiellement un rôle de doublure. « Pour l’instant, il ne dispose d’aucune offre équivalente au PSG, tant financièrement qu’en termes d’excitation sportive. » Récemment, l’ancien du Real Madrid avait indiqué qu’il souhaitait rester au PSG, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2024. Au sein du club, on reste confiant concernant l’avenir de Keylor Navas. « Tout semble réuni pour qu’il entame une quatrième saison à Paris, mais avec un statut différent. »

De son côté, L’Equipe évoque le dossier Aurélien Tchouaméni (22 ans). Malgré l’intérêt du PSG, le milieu de terrain de l’AS Monaco rêve toujours de rejoindre le Real Madrid pour la saison prochaine. D’abord tenté par une aventure à Liverpool, l’international français a finalement érigé l’Espagne comme priorité, suite à l’amélioration des propositions du club merengue. « Mais le PSG n’a pas renoncé à l’idée de le séduire et peut compter sur un représentant de poids. » En effet, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé jusqu’en 2025 pouvait changer la donne dans ce dossier. Le numéro 7 parisien « a plusieurs fois sollicité directement son coéquipier chez les Bleus », mais le Monégasque n’a pas changé d’avis. « Attiré par l’étranger et le prestige du Real, qui peut lui faire une place dans l’entrejeu malgré une concurrence dense, il n’a pas envoyé de signaux suggérant qu’un renversement de tendance est possible », rapporte L’E. De leur côté, les dirigeants du Real Madrid négocient avec leurs homologues de l’ASM qui comptent bien profiter de la concurrence dans ce dossier pour faire monter les enchères. De plus, il n’est pas exclu que Liverpool retente sa chance après la finale de la Ligue des champions, ce qui pourrait permettre au club monégasque de faire monter les enchères avec un prix d’au minimum 80M€.

Enfin, le quotidien sportif revient sur les coulisses de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Et certains anciens dirigeants parisiens, déjà présents lors de la signature du Français en 2017, ont une nouvelle fois joué un rôle important dans les négociations, à l’image d’Antero Henrique. En effet, l’ancien directeur sportif parisien (2017-2019) a reçu un coup de fil du président parisien, Nasser al-Khelaïfi, et il avait pour objectif de « trouver les mots qui sauront faire basculer la famille Mbappé. » Un pari réussi pour le Portugais. Cinq ans auparavant, Antero Henrique avait déjà joué un rôle central pour l’arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale. « Il avait quasiment passé les deux mois précédant la signature du joueur dans le Sud. »

Un autre homme a eu un rôle important dans cette prolongation de contrat : Luis Ferrer. « C’est à Doha que lui et Henrique ont opéré, lorsque la mère de l’attaquant parisien y a passé quelques jours de vacances, fin avril. » Les deux hommes ont tout remis à plat et sont repartis de zéro dans les discussions avec le clan Mbappé. Même s’ils sont partis du PSG, ils « conservent une grande estime pour le club de la capitale. » Face à l’offre financière quasi identique du Real Madrid, les Parisiens ont su faire la différence grâce au projet présenté au joueur de 23 ans. Reste désormais à savoir quelle sera la dimension prise par cette nouvelle ère, mais « l’ancien directeur sportif (Antero Henrique) du PSG savait déjà que son successeur, Leonardo, ne resterait pas en poste si Mbappé prolongeait son contrat. » Cependant, aujourd’hui, il n’est pas forcément question d’un retour d’Antero Henrique et Luis Ferrer au PSG. « Le premier se dit heureux dans son rôle de recruteur pour la Ligue du Qatar, à Doha, quand le second a monté sa propre agence », rapporte L’Equipe. Mais, ils pourront rester des interlocuteurs importants de Nasser al-Khelaïfi à l’avenir.