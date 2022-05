Ce vendredi soir, la section handball du PSG avait rendez-vous avec la 27e journée de Liqui Moly Starligue. Victorieux lors de leurs 26 matches de rang en championnat, les hommes de Raul Gonzalez avaient dans l’idée de se remobiliser après la grosse désillusion vécue en Ligue des Champions face à Kiel.

Et cela a finalement été chose faite : face à Saran, les Parisiens se sont, une nouvelle fois, assez largement imposés, sans vraiment trembler, sur le score de 40-33. Au sortir de cette victoire maîtrisée, Adama Keita a livré son ressenti au micro de PSG TV :« Globalement, on a fait une grosse première période. Un peu moins de rythme en deuxième, on a fait tourner, ça a permis aux jeunes de jouer et de marquer. Je pense qu’ils sont contents de pouvoir s’exprimer, le coach leur fait confiance. Il nous reste trois matches à jouer, ça peut être cool de finir à la maison sur un grand chelem et faire le championnat parfait. »