L’avant-match de PSG / Benfica a été marqué par des rumeurs autour de Kylian Mbappé. Selon de très nombreux médias européens et français, l’attaquant (23 ans) voudrait quitter les Rouge & Bleu dès le mercato hivernal même si Luis Campos a démenti ces rumeurs. Quelques mois après le feuilleton de sa prolongation, la presse espagnole s’est agacée de ce, très certainement, nouveau feuilleton.

Pendant plus d’un an, Kylian Mbappé a fait la Une de la presse mondiale pratiquement tous les jours en raison de son avenir. En fin de contrat le 30 juin 2022, l’international français a pris un très long moment pour prendre une décision sur son avenir. Ce dernier se jouait entre le Real Madrid et le PSG. Alors que tout le monde pensait qu’il allait rejoindre le club espagnol libre de tout contrat, il a finalement prolongé son contrat de trois ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2025, même si certaines rumeurs estiment que ce contrat est de deux ans plus une année en option. Cette année, seul Kylian Mbappé peut décider de la lever ou non. Hier, de nombreux médias européens ont expliqué que l’ancien monégasque souhaiterait quitter Paris dès cet hiver en raison des promesses non-tenues de ses dirigeants. Un possible nouveau feuilleton qui agace la presse espagnole.

Sois clair une fois pour toutes, lance Marca

Marca, premier média a évoqué les possibles envies de départ du numéro 7 du PSG, place en une l’attaquant avec la phrase suivante : « Sois clair une fois pour toutes. » Dans l’article consacré à ces rumeurs, le quotidien sportif madrilène indique que le Real ne changera pas sa feuille de route et qu’il ne compte pas recruter Kylian Mbappé dans l’immédiat. S’il devait quitter le PSG, Marca envoie le champion du monde 2018 à Liverpool plutôt qu’au Real Madrid. AS n’en fait pas sa UNE, préférant mettre en avant Rudiger, qui a offert le point du nul et la qualification en huitièmes au Real en toute fin de rencontre contre le Chakhtior Donetsk plaçant Kylian Mbappé en bas de page. De son côté, Sport se montre plus sobre en titrant « Mbappé veut partir du PSG en janvier !«