Hier, les deux joueurs du PSG – Lionel Messi et Kylian Mbappé – ont brillé avec la France et l’Argentine pour permettre à leurs équipes de, pour l’un se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde, et pour l’autre, maintenir son pays en vie dans cette compétition. Des prestations qui ont été saluées par la presse du monde entier.

La presse italienne, qui ne peut pas parler des prestations de sa sélection, s’enflamme pour les meilleurs joueurs du Monde. La Gazzetta dello Sport a fait la Une sur les deux joueurs du PSG avec le titre suivant : « Vive les Rois. » Pour la publication aux feuilles roses, Lionel Messi et Kylian Mbappé illuminent la Coupe du Monde. Au moment d’évoquer l’attaquant français, la Gazzetta le compare à un guépard. « Un guépard dont le terrain est la savane. Imprenable. Un top mondial. » Pour le Corriere della Sera, Mbappé « continue sa course vers les immortels du foot » et pour la Stampa, il est tout simplement le meilleur joueur du monde. En Angleterre, The Observer a publié une photo de Mbappé avec un petit encadré de couleur bleu « Magnifique, Mbappé » en français dans le texte. De son côté, The Times explique qu’il « démontre qu’il est le plus chaud au Qatar avec un doublé décisif. »

Lionel Messi, simply the best

Buteur et passeur décisif lors de la victoire de l’Argentine contre le Mexique, Lionel Messi est « simply the best » pour The Sunday Express. Sans surprise, la victoire de l’Albiceleste fait la Une de tous les journaux argentins. Enfin, la presse catalane n’a pas boudé son plaisir au moment de parler de la victoire des Argentins et de la prestation de l’attaquant du PSG. « Messi sort l’Argentine du pétrin« , souligne Sport, alors que Mundo Deportivo s’enflamme avec un « Toujours Messi. » AS note de son côté que « Messi remporte sa finale. »