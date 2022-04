Billet CS – Sergio Ramos, enfin un vrai départ ?

Très attendu sur les pelouses avec le maillot du PSG, Sergio Ramos (36 ans) a trop longtemps été absent depuis son arrivée. Le lui reprocher ne serait pas la meilleure analyse, tant il doit sans doute être le premier agacé par la tournure que prend son aventure parisienne.

Retour au 15 janvier dernier. L’international espagnol (180 sélections) fait sa première apparition au Parc des Princes (victoire 2-0 face à Brest). Il entre à la 73e minute à la place d’Angel Di Maria, et est acclamé à tous ses ballons touchés, sans aucune raison particulière, si ce n’est le respect (légitime) que lui accorde le public parisien. La semaine d’après, il dispute l’intégralité de la rencontre face à Reims, une victoire 4-0 à laquelle il participe en inscrivant le deuxième but. Depuis … plus rien. Le numéro 4 parisien réapparait dans le groupe du PSG le 3 avril dernier pour affronter Lorient (Victoire 5-1). Il remplace Marquinhos, encore une fois, à la 73e minute. Contrairement à ce qu’il a déjà connu, cette fois-ci, le public du Parc des Princes le siffle copieusement, toujours sans aucune raison particulière si ce n’est ses blessures à répétition qui l’empêchent d’être compétitif. Pourquoi les acclamations ensuite le contraste absolu avec des huées ? La soirée du 9 mars est passée par là entre les deux. Une énième désillusion européenne qui met en gronde les supporters du PSG. Si c’est le symbole que représente Sergio Ramos qui est sifflé ce soir-là, l’homme sur la pelouse n’est certainement pas indifférent à ces sifflets.

Cette fois-ci, c’est la bonne ?

Et malgré la situation, le champion du monde 2010 serait prêt à se battre. Selon des informations de nos confrères de RMC Sport parues au début du mois d’avril, le défenseur central souhaiterait se rattraper et rester au PSG la saison prochaine. Son leadership et son assiduité seraient appréciés en interne par le vestiaire et le staff. Le média sportif avance également que le joueur a conscience de la situation, et tient à montrer qu’il est encore capable de gagner des titres, en restant à Paris.

Pour une des premières fois depuis son arrivée, Sergio Ramos a enchaîné les semaines d’entraînement on ne peut plus normalement depuis la trêve internationale du mois de mars. À 36 ans, il est important pour lui de trouver son rythme, et gagner en régularité, tant au centre Ooredoo, qu’en compétition officielle. Les qualités du joueur sont indéniables, au moins autant que la frustration est palpable. À chacune de ses 7 rencontres disputées sous les couleurs Rouge & Bleu jusque-là, il est facile de constater l’apport que peut avoir un Sergio Ramos en forme. Propre et fort dans les duels, pèse sur le jeu balle au pied, gagne des mètres, gère le bloc, et bien évidement, une véritable arme dans le jeu aérien. En plus de ses qualités de joueur, ses qualités mentales sont aussi à souligner. Avec son leadership acquis avec l’expérience et 16 ans au Real Madrid, il pourrait sur le long terme palier à un manque de caractère sur le terrain du côté du PSG.

Marquinhos absent pour la rencontre de ce 9 avril en Auvergne face au Clermont Foot (victoire 1-6) à l’occasion de la 31e journée de Ligue Uber Eats, Sergio Ramos a disputé son septième match sous le maillot du PSG, en étant convainquant. Un chiffre marquant de cette dernière sortie de l’Espagnol : il est le joueur qui a touché le plus de ballons (112) côté parisien lors de cette rencontre. Un chiffre marquant, mais aussi très parlant pour un défenseur central. A l’occasion de ce sprint final, les cartes sont entre ses mains enfin d’enchaîner, renverser la tendance et retrouver les acclamations de ses débuts au Parc des Princes. Une chose est sûre, la confiance peut-être de mise.