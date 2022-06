Le PSG devrait vivre une révolution cet été. Leonardo ne sera plus le directeur sportif des Rouge & Bleu alors que Mauricio Pochettino ne devrait pas aller au bout de son contrat, qui se termine en juin 2023. Pour remplacer le dirigeant brésilien, le PSG a choisi Luis Campos même si le Portugais ne devrait pas avoir le titre de directeur sportif. Il aura un champ d’action ciblé. Il se concentrera essentiellement sur le recrutement et la détection de talent. Il n’est pas certain par exemple qu’il ait la mainmise sur le centre de formation, expliquait l’Equipe dans son édition du jour.

Nasser al-Khelaifi pas pleinement disponible, officialisation repoussée

Alors que l’officialisation de son arrivée devait intervenir cette semaine, il faudra patienter encore un peu pour voir Luis Campos officiellement débarquer au PSG. Selon les informations de RMC Sport, Nasser al-Khelaifi est retenu en ce moment et « sans le président du club, les choses ne peuvent pas avancer concrètement. » Le média sportif confirme que Campos est actuellement à Doha pour « continuer à travailler de son côté » et qu’il faudra que le président du PSG soit pleinement disponible pour finaliser l’arrivée de Luis Campos.