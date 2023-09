En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le PSG s’est offert une deuxième victoire en deux matches contre Lyon (1-4). Grâce à ce succès, les Parisiens remontent à la deuxième place, à deux points du leader monégasque. Un bon résultat avant la trêve internationale. Présent en conférence de presse après la rencontre, Luis Enrique a évoqué cette belle victoire, les axes à améliorer, la première de Bradley Barcola et de l’accueil hostile du public lyonnais.

La victoire contre Lyon

« Très satisfait, oui. Ce qui m’a plu, c’est l’ambition de mon équipe dès le début, dès la première minute. Il y a toujours des choses à améliorer, comme Lyon qui arrivait trop facilement à sortir de notre pressing. Dans un match, il y a toujours du positif et du négatif.«

La marge de progression de son équipe

« C’est encore loin de mes exigences personnelles. J’aimerais que l’on ait encore plus la possession, que l’on attaque plus la profondeur. Je découvre mes joueurs, une Ligue différente. On a un immense potentiel en attaque, il nous faut encore du calme et du contrôle pour choisir le meilleur moment d’attaquer en profondeur.«

La prestation de Marco Asensio

« Marco, je le connais depuis très longtemps. C’est un 9 différent, il est mobile et dynamique. Il peut jouer aussi sur l’aile. Il s’est très bien entendu avec Mbappé et Dembélé. Et avec ceux qui sont entrés. Je le vois marquer, je le vois jouer finement. Il y a aussi Kolo Muani et je suis pressé de voir toutes les combinaisons que je peux mettre en place.«

A voir aussi : OL / PSG : Les notes des joueurs parisiens

Six joueurs pour trois places en attaque

« Je suis enchanté. Ils veulent être importants pour le club mais je le gère avec plaisir. J’ai une très grande équipe. C’est à moi de m’en occuper. On a vu que les entraîneurs précédents ne sont pas restés très longtemps et moi, je veux rester très longtemps dans ce club.«

Les déclarations de Neymar

« C’est son expérience personnelle et chacun la vit à sa façon. Moi, je suis ravi. Je suis à la tête d’une équipe assez unique, je cherche des résultats.«

Bradley Barcola

« C’était l’un de nos objectifs depuis le début du mercato. Il a montré une forte personnalité dès son entrée. On aurait préféré qu’il ait un autre accueil. Mais c’est une expérience positive pour lui. Rappelons que son transfert rapporte beaucoup d’argent à son club et qu’il valorise un centre de formation réputé. Il a fait une super entrée, très active, avec beaucoup de personnalité. Je lui souhaite le meilleur.«

L’apprentissage du Français

« Ma femme le parle mieux que moi. C’est plus dur que je ne le pensais. C’est un objectif pour moi de parler français, par respect pour le club et le pays qui m’accueille. Je suis maladroit et lent mais aussi très têtu donc j’espère y arriver.«