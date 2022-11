Le PSG a vécu un dénouement cruel lors de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions. Leader de son groupe avant le match, le club de la capitale a fait sa part pour tenter de conserver cette place, gagner sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2). Mais dans le même temps, Benfica a cartonné le Maccabi Haïfa (1-6). Avec le même nombre de points (14) de buts marqués (16), encaissés (7), et le même score lors du match aller et retour (1-1), les deux clubs ont dû être départagés sur le septième critère dicté par l’UEFA, le nombre de buts inscrits à l’extérieur. Et de ce côté, c’est le club portugais qui est en tête (9 contre 6).

Le PSG a donc terminé deuxième et pourrait tomber sur un très gros morceau lors du tirage au sort de ce midi, que vous pourrez suivre en live sur notre chaîne Twitch. Les adversaires potentielles du PSG se nomment Naples (ITA), FC Porto (POR), Bayern Munich (ALL), Tottenham (ANG), Chelsea (ANG), Real Madrid (ESP) et Manchester City (ANG). Christophe Jallet, qui était au commentaire du match entre le PSG et la Juventus, a évoqué le tirage au sort pour son ancienne équipe. Le consultant Canal Plus estime qu’il y a une équipe à éviter absolument.

« Le meilleur tirage ? Porto »

« Pour moi, le PSG doit impérativement éviter Manchester City. C’est l’équipe contre laquelle il aura le plus de mal, analyse Jallet pour Le Parisien. Parce que, collectivement, c’est la meilleure et qu’ils auront en plus de ça un joueur qui ne fera pas la Coupe du monde, qui aura envie d’aller chercher un trophée et qui s’appelle Erling Haaland. Donc je pense que pour un premier tour de chauffe en 2023, ça peut faire un peu beaucoup. Surtout pour un PSG en quête de constance. Le Real Madrid ou le Bayern ? Si c’est le Real, il peut y avoir un déficit de confiance par rapport à ce qui s’est passé la saison passée. Mais c’est une équipe qui peut être à la portée du PSG malgré tout. Le Bayern, ce sera difficile, parce que c’est un rouleau compresseur et qu’il faut toujours sortir de gros matchs pour les éliminer. Mais Paris l’a déjà fait. Ce sont des grosses cylindrées et, on est d’accord, il aurait mieux valu finir premier. Mais en même temps, se taper Liverpool… »

Christophe Jallet qui a donné, selon lui, le meilleur tirage pour le PSG. « Je dirais Porto. Dans un rapport de force, Paris pourrait mieux gérer. Ça serait le match le plus à leur portée. Ils ont souffert quand même face à Bruges pour terminer premiers.«