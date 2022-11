Après sa victoire sur la pelouse du FC Lorient (1-2) dimanche, le PSG aura une dernière rencontre à disputer avant le début de la Coupe du monde. Mais en ce début de semaine, tous les yeux seront rivés sur le tirage au sort des 8es de finale de Ligue des champions.

Paris continue son quasi sans-faute en Ligue 1. Face aux Merlus, le club parisien a connu sa 12e victoire (plus 2 matches nuls) en championnat cette saison grâce à un grand Neymar Jr, auteur d’un but et d’une passe décisive. Désormais, il ne restera qu’un match aux Rouge & Bleu pour conserver leur invincibilité. Ce sera face à l’AJ Auxerre dimanche prochain (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot) au Parc des Princes, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Pour préparer au mieux cette rencontre, les joueurs du PSG bénéficieront de trois jours de repos (lundi, mardi, mercredi) avant de retrouver le chemin de l’entraînement ce jeudi au Camp des Loges. Le lendemain, Christophe Galtier se présentera en conférence de presse d’avant-match (vendredi à 13h).

Le PSG connaîtra son adversaire de Ligue des champions ce lundi

Mais l’évènement majeur de ce début de semaine sera le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des champions. Présent dans le chapeau 2, le PSG aura de fortes chances de tomber sur un cador européen au printemps prochain (Naples, FC Porto, Chelsea, Tottenham, Real Madrid, Manchester City et Bayern Munich). Le tirage aura lieu ce lundi à partir de midi à Nyon, en Suisse, au siège de l’UEFA. Un évènement à suivre sur RMC Sport 1, beIN SPORTS 2 et Canal Plus Sport. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine du PSG