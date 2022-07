Après plusieurs semaines d’attente, le PSG va officiellement débuter sa saison 2022-2023 ce dimanche soir (20h sur Prime Video), dans le cadre du Trophée des Champions. Au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv (Israël), les Rouge & Bleu affrontent le FC Nantes d’Antoine Kombouaré. Vainqueurs de la Coupe de France 2022, les Canaris auront pour objectif de ramener un deuxième trophée à leurs supporters en l’espace de quelques mois. De leur côté, les champions de France en titre voudront parfaitement débuter leur exercice 2022-2023 de l’ère Galtier.

« Ça va passer par beaucoup d’efforts et beaucoup d’intensité dans le jeu »

Présent en conférence de presse aux côtés de son coach, le gardien du FCN, Alban Lafont, a conscience que le PSG part dans la peau du grandissime favori mais espère mettre tous les ingrédients nécessaires pour renverser cette tendance. « Ça s’est bien passé la saison dernière, on a réussi à gagner des matchs importants. Là, tout est remis à zéro cette saison donc c’est à nous de tout remettre en œuvre pour rééditer ces exploits. On sait que ça va passer par beaucoup d’efforts et beaucoup d’intensité dans le jeu si on veut essayer de faire un résultat demain. C’est sûr que le Paris-Saint-Germain est favori demain mais comme je l’ai déjà dit clairement, dans un match tout est possible, on le sait. Il faut tout mettre de notre côté pour être le plus performant possible et essayer d’aller chercher la victoire », a déclaré le portier de 23 ans, dans des propos rapportés par Ouest-France.

Auteur d’une partie XXL lors de la victoire du FC Nantes (3-1) face au PSG en février dernier en championnat, Alban Lafont rappelle tout de même que tous les compteurs sont remis à zéro. « Contre le PSG l’année dernière, c’est sûr que c’était un super match pour moi mais pas seulement pour moi, pour toute l’équipe ! Parce que je pense que toute le monde a été au niveau et a réussi à faire une belle prestation. C’est ce qui fait qu’on a réussi à marquer trois buts, donc forcément c’est un super souvenir. Maintenant, je le répète, tous les compteurs sont remis à zéro. C’est une nouvelle saison qui commence et c’est à nous d’écrire notre scénario. »