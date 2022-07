L’état de forme du FC Nantes avant d’affronter le PSG

Ce dimanche soir (20h sur Prime Video), le PSG et le FC Nantes s’affrontent au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv (Israël) dans le cadre de la 27e édition du Trophée des Champions. Recordman de la compétition, le club de la capitale affrontera la formation d’Antoine Kombouaré, vainqueur de la Coupe de France 2022. De retour à l’entraînement depuis plus de trois semaines, les champions de France en titre ont parfaitement réussi leur pré-saison en termes de résultat avec quatre victoires en autant de rencontres disputées. De leur côté, les Canaris ont vécu une pré-saison plus compliquée.

Bilan contrasté pour le FC Nantes

En effet, le club nantais a également disputé quatre matches contre des clubs français pour un bilan contrasté de deux victoires face au Stade Malherbe de Caen (2-0) et le FC Lorient (2-0) ainsi que deux revers contre l’EA Guingamp (0-1) et le Stade Rennais (0-1). Initialement prévu le 16 et le 17 juillet, le Challenge Emiliano Sala – avec les présences de Bordeaux, Orléans, Caen et Nantes – a été annulé pour « raisons sportives. » Si les Nantais profiteront d’une meilleure fraîcheur physique avec une semaine de préparation en plus et une meilleure condition physique que les Parisiens, qui ont réalisé une tournée estivale de 10 jours au Japon, la dynamique des résultats est en faveur des Rouge & Bleu. Concernant le bilan entre les deux équipes depuis l’intronisation d’Antoine Kombouaré en février 2021, il est en faveur de la Maison Jaune avec deux victoires et une défaite. En effet, en 2020-2021, l’ancien coach du PSG était venu s’imposer sur la pelouse du Parc des Princes (2-1) puis a connu un autre succès (3-1) face à Mauricio Pochettino lors de la saison précédente au Stade de la Beaujoire.

Une défense à cinq pour contrer le PSG ?

Peu rassurant en attaque lors de la défaite face au Stade Rennais, le FC Nantes souhaite désormais créer l’exploit face aux Rouge & Bleu, comme l’avait récemment expliqué Antoine Kombouaré : « Cela va peut-être nous arriver qu’une fois dans notre vie à Nantes de faire le Trophée des Champions, donc il faut partir dans l’esprit et jouer pour gagner ce match. On a travaillé pour être prêt pour ce rendez-vous (…) On s’attend à un match très difficile. Il faudra créer l’exploit. » Et pour ce match face au PSG, Antoine Kombouaré peut compter sur un groupe au complet. Touché à la cheville face au Stade Rennais, Sébastien Corchia a participé à la séance d’entraînement de veille de match avec le reste du groupe. Seule inquiétude, une probable absence de Quentin Merlin. Buteur lors du dernier match face aux Parisiens, l’arrière gauche a ressenti une petite gêne derrière la cuisse gauche. Même si son coach s’est montré rassurant en conférence de presse, la place du joueur de 20 ans n’est pas assurée et il pourrait être remplacé dans le onze de départ par Fabio.

En attaque, les Jaunes-et-Verts éprouvent quelques difficultés depuis le début de la préparation. En effet, le départ de Randal Kolo Muani aura un impact dans le secteur offensif. Au milieu de terrain, le FCN pourra compter sur l’expérience de l’international français Moussa Sissoko, de retour en France après plusieurs expériences en Premier League (Newcastle, Tottenham et Watford). Et pour cette rencontre au Bloomfield Stadium, le FC Nantes devrait se présenter avec un onze quasi identique que lors du match face aux Rennais, avec un schéma tactique en 5-2-1-2. Les Parisiens devront rester vigilant face aux contre-attaques qui seront menées par Moses Simons, Ludovic Blas et la recrue prêtée par Nice, Evann Guessand.

XI probable du FC Nantes : Lafont – Corchia, Castelletto, Girotto, Pallois, Fabio – Chirivella, Sissoko, Blas – Guessand, Simon. Remplaçants : Petric, Descamps, Appiah, Doucet, Moutoussamy, Merlin, Achie, Yepie Yepie, Coco, Mohamed

