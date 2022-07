PSG / Nantes : Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (20h sur Prime Video), le PSG et le FC Nantes s’affrontent dans le cadre de la 27e édition du Trophée des Champions. Recordman de la compétition, le club de la capitale voudra renouer avec la victoire après une défaite la saison passée face au LOSC (0-1). En face, le FCN aura pour rêve de faire chuter le PSG et ainsi ramener un deuxième trophée à ses supporters après la Coupe de France 2022. Si Antoine Kombouaré pourra compter sur un effectif au complet, Christophe Galtier devra composer sans Kylian Mbappé, suspendu. Le nouveau coach des Rouge & Bleu pourrait persévérer dans son système en 3-4-1-2 avec les présences de Lionel Messi et Neymar Jr en attaque.

À plus d’une heure de cette rencontre, comment sentez-vous ce match entre Parisiens et Nantais ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic au sein de la rubrique commentaire ci-dessous.