Après plusieurs semaines d’attente, le PSG va débuter sa saison 2022-2023 ce dimanche soir (20h sur Prime Video). En effet, les champions de France en titre défieront le vainqueur de l’édition 2022 de la Coupe de France, le FC Nantes, dans le cadre du Trophée des Champions. L’ancien coach de l’OGC Nice fera notamment face à son bourreau en finale de coupe, Antoine Kombouaré. Les deux hommes vont se retrouver au Bloomfield Stadium de Tel-Aviv ce soir avec un nouveau trophée en jeu. Mais cette fois-ci, Christophe Galtier aborde ce nouvel objectif dans le peau d’entraîneur du Paris Saint-Germain. De son côté, l’ancien joueur et coach des Rouge & Bleu ne voudra pas faire de cadeau à son ancien club et voudra ainsi apporter un deuxième trophée en quelques mois aux supporters des Canaris.

« N’ayons pas peur des mots, il faut dire merci au Qatar »

Et avant cette rencontre entre Parisiens et Nantais, Antoine Kombouaré a évoqué cette confrontation face au recordman de la compétition, dans une interview accordée au quotidien Le Parisien : « Un défi dingue d’affronter le PSG ? Je dirais qu’il est colossal, et en même temps il est excitant. Cette équipe du PSG sera devant nous à la fin du championnat, on ne peut pas lutter avec eux, mais sur un match tout est possible. On devra être à 100 % pour avoir une chance de gagner le match et espérer qu’eux ne le soient pas (…) Je suis et je serai toujours supporter du PSG, c’est mon club de coeur. Mais depuis que je suis à Nantes, on les a joués à trois reprises et on a gagné deux fois. Je n’ai qu’une envie, c’est de taper le PSG. Mais une fois que c’est fini, je vais voir mes amis qui y sont encore, les dirigeants que j’adore, le staff… Je ne me pose pas ce genre de questions. »

L’actuel coach du FC Nantes a également été questionné sur la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur du PSG. Et Casque d’Or est heureux pour le nouveau coach des Rouge & Bleu : « Ça ne me fait pas plaisir, ça me fait très plaisir ! Je le lui ai dit d’ailleurs. D’abord parce que c’est un entraîneur français, mais aussi parce que c’est un très bon copain. J’ai entendu des gens dire : « Oui, mais il est Marseillais… » Mais on s’en fout de ça. Lui, il est très fier, très heureux, d’avoir la chance d’entraîner Mbappé, Messi, Neymar, Ramos, Marquinhos…C’est un cadeau qu’on lui offre, charge à lui de faire briller la machine. Ce serait un beau pied de nez de le voir, lui, gagner la Ligue des champions. Les entraîneurs français n’ont rien à envier aux autres. Je suis persuadé que la majorité des coachs français ont envie que Christophe réussisse. »

Enfin, Antoine Kombouaré a aussi expliqué avoir digéré assez rapidement son limogeage du PSG au cours de la saison 2011-2012 : « Je vais vous surprendre, mais je l’ai digéré tout de suite. Chez moi, une fois que c’est fini, on règle ce qui doit l’être, on se serre la main et je passe immédiatement à autre chose. Je suis toujours reconnaissant, c’est ma culture, mon éducation. J’ai vécu deux ans et demi merveilleux (2009-2011). J’ai été déçu, bien sûr. Mais je connais le métier, je sais qu’il y a un début et une fin. Je ne me prends pas la tête en me disant que les joueurs, les supporters ou les médias ne m’ont pas fait de cadeau. Je ne suis que de passage et je n’ai jamais été aigri. Dès le jour d’après, j’ai supporté le PSG et j’aime ce club, ce qu’il devient. Je n’aurais jamais imaginé voir Ibrahimovic et même Beckham ! Maintenant, Neymar, Mbappé, Messi… c’est une autre dimension. N’ayons pas peur des mots, il faut dire merci au Qatar. »