Les joueurs du PSG à Osaka

Le Japan Tour 2022 du PSG se poursuit. Une semaine après leur arrivée à Tokyo, les Rouge & Bleu ont participé à de nombreux évènements. Entre les activités promotionnelles, les opérations marketing et les entraînements ouverts au public, les joueurs du PSG ont vécu une semaine intense sous la chaleur et l’humidité de Tokyo. « Bercés par la ferveur locale, visible chaque jour devant l’hôtel ou durant chaque cortège menant au stade, nos Rouge et Bleu ont vécu de beaux moments de communion avec les amoureux japonais du club de la capitale », rapporte le PSG via son site officiel. Surtout, les Parisiens ont remporté leurs deux rencontres amicales face au Kawasaki Frontale (2-1) et Urawa Red Diamonds (3-0). Désormais, cette tournée estivale arrive bientôt à son échéance.

Direction Osaka pour le PSG

En effet pour ces derniers jours au Japon, les champions de France ont pris la direction d’Osaka ce dimanche matin. « Pour relier la troisième ville la plus grande du pays, nos Rouge et Bleu ont emprunté ce dimanche matin le Shinkansen, train à vitesse grand V. » Et dès ce lundi, les Rouge & Bleu disputeront leur dernière rencontre amicale face au Gamba Osaka (12h en France sur beIN SPORTS). Mais avant ce match, les Parisiens vivront un nouvel entraînement ouvert au public, « pour s’imprégner, une dernière fois avant la rencontre, de la ferveur du public nippon », précise le PSG via son site internet.

Pour rappel, le club parisien va rentrer à Paris dès la fin du match face au Gamba Osaka (le 25 juillet ou le 26 au plus tard). Initialement prévue jusqu’au 28 juillet, le PSG a décidé d’écourter sa tournée au Japon en raison des conditions climatiques difficiles. L’objectif du staff parisien est de préparer dans des conditions optimales le Trophée des Champions qui aura lieu à Tel-Aviv (Israël) face au FC Nantes le 31 juillet prochain.

Image : psg.fr