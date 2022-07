Laporte : « Tout entraîneur est crédible pour arriver au PSG »

Le PSG a chamboulé son organigramme cet été. Exit Leonardo et Mauricio Pochettino pour faire place à Luis Campos – qui est arrivé en tant que conseiller sportif et non en tant que directeur sportif – et Christophe Galtier. L’ancien entraîneur de Nice peut être une surprise, les Rouge & Bleu étant associé à Zinedine Zidane par exemple. Mais Nasser al-Khelaïfi a fait savoir que Christophe Galtier a toujours été le premier choix. Dans une interview accordée à RMC Sport, Aymeric Laporte a été interrogé sur la crédibilité de cette nomination vue d’Angleterre.

Laporte et la surprise de la prolongation de Mbappé

« Tout entraîneur est crédible pour arriver au PSG ou dans une grande équipe européenne. Il y a toujours un petit truc, quelque chose dont il faut se méfier. Nous, en tant que City, on doit regarder notre performance et personne ne doit nous battre. » Dans cette interview, le défenseur central a avoué avoir été surpris du choix de Kylian Mbappé. « C’était une surprise pour tout le monde, je crois. En tant que joueur, on ne suit pas trop le mercato. On est au courant, mais on analysera les adversaires à chaque match. »