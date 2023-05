Ce dimanche soir (21h00), la D1 Arkema nous offre un choc retentissant entre le PSG et l’Olympique Lyonnais. Un match qui pourrait bien être capital dans la course au titre.

Deuxième avant cette 21e journée, le PSG ne compte que trois points de retard sur sa rivale rhodanienne. Après la victoire rouge et bleu en terrain hostile lors de la phase aller sur la plus petite des marges, les Parisiennes pourraient donc prendre la tête du championnat et ce, à une toute petite échéance de la conclusion de cette saison version 2022-2023. Un choc qui se jouera, en prime, sur la pelouse du Parc des Princes.

« On va donner le maximum, comme toujours »

Et à un peu plus de 24 heures de cette rencontre XXL, c’est Grace Geyoro qui s’est présentée au micro de PSG TV. La milieu de terrain espère notamment que les supporters franciliens viendront en nombre pour les soutenir face à l’OL ce dimanche. Une force supplémentaire, surtout après le revers concédé en finale de la Coupe de France face à ces mêmes lyonnaises le week-end dernier. « Il y a eu beaucoup de déception après la défaite en Coupe de France. Ça fait partie du football, c’est comme ça. Maintenant il reste un match dimanche soir. Cela va être à nous de bien le préparer. On joue au Parc des Princes, on espère que nos supporters seront là. On a vraiment besoin d’eux. On va donner le maximum comme toujours. »