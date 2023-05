Rabesandratana veut voir José Mourinho au PSG

Christophe Galtier sur le départ, le PSG prospecte afin de dénicher son successeur en vue de l’exercice prochain. Plusieurs noms ont été évoqués en ce sens, dont celui de José Mourinho.

Qui s’installera sur le banc du PSG la saison prochaine ? Pour l’heure, on reste dans le flou. Plusieurs profils ont bien évidemment émergé, mais rien ne parait encore bien concret à ce stade. Pourtant, les observateurs se plaisent à nommer leur candidat idoine. C’est notamment le cas d’Éric Rabesandratana.

Rabesandratana milite pour José Mourinho

En effet, le consultant, ancien défenseur et capitaine rouge et bleu, estime, sur les ondes de France Bleu Paris, que l’homme de la situation n’est autre que José Mourinho. Interrogé sur la prolongation de Marquinhos, celui-ci a ainsi estimé qu’il fallait un projet sportif viable en terre parisienne et que le Mou peut totalement incarner cette nouvelle ère au club, celle de la rigueur. « Je pense que Marquinhos n’a jamais été un problème pour le PSG. C’est un joueur qu’on peut garder. Aujourd’hui, c’est le projet sportif qu’on attend. On parle de José Mourinho. Il va disputer sa sixième finale de Coupe d’Europe. Il en a gagné cinq. Cela veut dire qu’il y a une méthode. On aime ou on ne l’aime pas, mais il y a quelque chose de consistant. On peut critiquer son jeu, on peut ne pas l’aimer, mais il amène une rigueur. Moi, aujourd’hui, je milite pour l’arrivée de José Mourinho au PSG. »