Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 23 octobre 2022. L’acclimatation de Fabian Ruiz à sa vie parisienne, Nuno Mendes espéré à l’entraînement ce dimanche, le match de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa classé à risques et Leandro Paredes forfait pour Juventus / PSG.

Dans son édition du jour, Le Parisien revient sur l’adaptation de Fabian Ruiz au PSG depuis son arrivée en toute fin de mercato estival. Après des débuts timides sous le maillot parisien, l’international espagnol monte en puissance depuis quelques matches. Et le joueur de 26 ans est l’un des grands gagnants du changement de système (4-3-1-2) initié par Christophe Galtier avec le passage à un milieu à trois. Face à l’AC Ajaccio, l’Espagnol a brillé par son activité sur le terrain. Peu à peu, le natif de Los Palacios y Villafranca (Espagne) se glisse dans la peau d’un leader technique dans l’entrejeu des Rouge & Bleu et peut ainsi former un trio prometteur aux côtés de Marco Verratti et Vitinha. « Ses qualités athlétiques et sa capacité à tenir le ballon donnent aux supporters parisiens l’espoir d’avoir peut-être enfin trouvé un successeur à Thiago Motta dans cette zone de jeu si cruciale », explique LP.

Recruté pour 25M€ cet été en provenance du Napoli et sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, Fabian Ruiz a connu une adaptation difficile, comme l’a rappelé Christophe Galtier : « Il est arrivé à cours de préparation. Il avait eu une préparation tronquée, il attendait son transfert donc il a fallu du temps pour qu’il puisse se remplir physiquement. Parce que c’est un joueur qui a besoin d’être très bien physiquement. » Avec une meilleure condition physique, l’ancien Napolitain peut désormais exprimer ses qualités au milieu, comme l’a souligné le coach parisien : « Il a une maîtrise technique, une lecture du jeu, il travaille pour les uns et pour les autres mais, quand il a le ballon, il a la passe juste. »

De son côté, Fabian Ruiz met toutes les chances de son côté pour réussir son adaptation à sa nouvelle vie parisienne. Ses proches le décrivent comme une personne soucieuse « de maîtriser la langue mais aussi les coutumes du pays dans lequel il évolue. » Ainsi, il se montre assidu dans les cours de français. Proche de ses deux compatriotes Juan Bernat et Carlos Soler, l’ancien du Betis Séville « a trouvé un environnement très favorable à son épanouissement. »

Le quotidien francilien évoque également le forfait de Leandro Paredes pour ses retrouvailles avec le PSG. Prêté à la Juventus Turin avec option d’achat pouvant devenir obligatoire selon certaines conditions, l’international argentin devait retrouver les Rouge & Bleu le 2 novembre prochain à l’occasion de la 6e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Cependant, le milieu de terrain s’est blessé aux ischio-jambiers et son forfait est acté face au PSG. Mais sa participation à la Coupe du monde (20 novembre – 18 décembre) avec l’Argentine n’est pas remise en cause.

Après le succès en Corse face à l’AC Ajaccio (3-0), les joueurs du PSG ont directement préparé leur prochain match de Ligue des champions face au Maccabi Haïfa ce mardi. Présents à l’entraînement ce samedi, les Parisiens ont réalisé une séance habituelle : décrassage pour les titulaires et exercices plus poussés pour ceux qui n’ont pas ou peu joué face à l’ACA. Absent depuis le 10 septembre, Presnel Kimpembe était encore présent à l’entraînement collectif avec ses partenaires et « postule à une place dans le groupe face à Haïfa en Ligue des champions », rapporte L’Equipe. De son côté, Nuno Mendes pourrait retrouver ses coéquipiers à la séance collective ce dimanche. Enfin, concernant Danilo Pereira, il a repris la course sur tapis et il sera le dernier joueur à l’infirmerie.

L’Equipe évoque aussi la réception au Parc des Princes du Maccabi Haïfa ce mardi en Ligue des champions, un match qui suscite des inquiétudes « en raison du lourd passif entre les supporters du PSG et ceux des clubs israéliens. » En effet le 23 novembre 2006, après une défaite parisienne face à l’Hapoël ­Tel-Aviv (2-4) en phase de groupes de la Coupe de l’UEFA, un supporter parisien avait été tué aux alentours du Parc des Princes par le tir d’un policier. « Le fonctionnaire ­tentait de protéger un supporter français du club israélien pourchassé par des fans parisiens en raison de sa confession », rappelle le quotidien sportif. Ainsi, ce prochain rendez-vous face au Maccabi Haïfa ce mardi est perçu comme un match à risque et qui suscite beaucoup de craintes. « Une ­réunion de sécurité s’est tenue jeudi afin d’affiner le dispositif de sécurité et de faire le point sur les dernières informations. » Ainsi, la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) a classé ce match à risques niveau 3 sur une échelle de 5. Et sans surprise, le dispositif de sécurité sera renforcé avec huit forces de CRS et gendarmes ­mobiles qui seront présentes. Au total « près de mille agents des ­forces de l’ordre » seront mobilisés pour cette rencontre de Ligue des champions. À ce jour, 1.500 supporters du Maccabi Haïfa sont attendus dans au Parc des Princes, dont 1.000 en provenance d’Israël. Face à la forte demande (8.000 supporters potentiels sans que ce chiffre ne soit confirmé), le maire d’Haïfa, Einat ­Kalisch-Rotem, a appelé Anne Hidalgo, maire de Paris, « pour ­trouver plus de places afin de faire face à la forte demande des fans israéliens. »

De plus, certains membres du Collectif Ultras Paris (CUP) soutiennent la cause de la Palestine et les pouvoirs publics redoutent « que des ultras du virage Auteuil, mais aussi des anciens de la tribune Boulogne, cherchent à en découdre avec les supporters israéliens et les ultras du Maccabi, ­réputés ‘chauds’. » Des drapeaux de la Palestine, des fumigènes et peut-être aussi des banderoles devraient apparaître dans la tribune Auteuil ce mardi. « Cet ensemble d’éléments confère à ce match un caractère explosif et met les pouvoirs publics et le PSG en alerte », conclut le quotidien sportif.