L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Lorient désigné

Dimanche après-midi (17h05, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Lorient dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Une rencontre qui doit permettre au Rouge & Bleu de se rapprocher du titre de champion de France.

Le PSG a encore six matches à jouer cette saison. Dimanche après-midi, les Parisiens reçoivent le FC Lorient dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Le club de la capitale voudra poursuivre sa série de trois victoires consécutives et se rapprocher du titre de champion de France, le onzième de son histoire. L’arbitre de cette rencontre a été désigné. Il s’agit de Jérôme Brisard. Il sera assisté par Alexis Auger et Christophe Mouysset.

Troisième fois qu’il sera au sifflet d’un match du PSG

Abdelatif Kherradji officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Bruno Coué et Benjamin Pages. Cette saison, l’homme en noir de 37 ans a été au sifflet pour deux matches du PSG. Lors de la victoire contre Nice au Parc des Princes le 1er octobre dernier (9e journée, 2-1). Il était aussi l’arbitre de la première défaite de la saison, contre Lens le 1er janvier 2023 (17e journée, 3-1). Il a également arbitré un match du FC Lorient, le match nul contre Monaco (2-2) lors de la 18e journée de Ligue 1. En 15 matches de Ligue 1, Monsieur Brisard a distribué 43 cartons jaunes, 2 cartons rouges et sifflé deux penaltys.