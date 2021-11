C’était l’affiche en Amérique du Sud entre le Brésil et l’Argentine pour le « classique » du continent. Si le Brésil était déjà qualifié pour le Mondial avant cette rencontre, l’Argentine pouvait valider son ticket pour le Qatar en cas de victoire ou si elle ne perdait pas et que le Chli s’inclinait dans le même temps contre l’Équateur.

En première mi-temps, l’équipe de Lionel Scaloni n’a pas montré son meilleur visage avec les titularisations de Lionel Messi, Angel Di Maria et Leandro Paredes. Dans le camp Brésilien, Marquinhos a enchainé et a aussi démarré cette rencontre avec le brassard de capitaine. La Pulga n’était pas au top de sa forme et son équipe l’a senti face à un Brésil solide. Entre absence de rythme et beaucoup de fautes, le premier acte manque d’intérêt dans le jeu. Si la Seleçao montre davantage, la rencontre ne gagne pas en intérêt et se termine sur un score nul et vierge (0-0). Mais le Chili a perdu à domicile à la surprise générale contre l’Équateur (2-0), et permet donc à l’Albiceleste de se qualifier officiellement pour la Coupe du Monde au Qatar !

Du côté de l’Argentine, trois joueurs parisiens ont été titularisés et n’ont pas spécialement brillé. Leo Messi a reçu la note de 6/10 par le média Olé qui explique qu’il a « accéléré dès qu’il le pouvait. Il a bien eu deux tirs au bord de la surface. Bien qu’il ait été fatigué, il a eu une dernière chance, à la 89′ minute, sans succès. » Leandro Paredes a lui obtenu la note de 5/10, et a eu du mal à faire « chauffer le moteur mais dès que ce fût le cas, il a réussi à distribuer correctement. Il n’avait pas plus de 45 minutes dans les jambes. » Enfin Angel Di Maria a aussi eu 6/10 et a été positionné sur le côté droit. Il a baissé en intensité au fil du match.

Le média Cadena 3 a donné la note de 5/10 pour l’ancien joueur du Zenit Saint-Petersbourg, 6/10 à Leo Messi et 6/10 pour El Fideo. Marquinhos a lui aussi réalisé un match moyen et n’a eu qu’un 5/10.

Le site Globo a plutôt jugé le match du capitaine du soir comme bon puisqu’il explique que ce dernier « a montré une fois de plus pourquoi il est l’un des joueurs de premier choix absolu de Tite » obtenant la note de 6,5/10.

Enfin TyC Sport a donné un 5 à Paredes, jugeant que « son manque de rythme s’est vu et n’a donc pas distribué le jeu comme il le souhaitait. » Messi a lui eu 6/10 puisqu’il est « monté en puissance lors de la rencontre et a été l’Argentin le plus dangereux ». Même note pour Di Maria qui a « régalé la foule avec quelques beaux gestes ».