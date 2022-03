Anelka : « Je pensais que Messi allait se balader en Ligue 1 »

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le football pendant plus de 15 ans. L’Argentin (34 ans) et le Portugais (37 ans) sont plus proches de la fin que du début de leurs immenses carrières. Pour la deuxième année consécutive, ils ne seront pas en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le joueur du PSG et celui de Manchester United sont en difficultés lors de cette saison 2021-2022. Invité à évoquer la fin de carrière des deux extraterrestres, Nicolas Anelka s’attendait que cela soit plus facile en Ligue 1 pour la Pulga.

« Je suis plus surpris par Messi que par Ronaldo. Je pensais que Messi allait se balader dans le championnat de France et que Ronaldo allait un peu plus galérer parce que la Premier League est pour moi un championnat plus difficile au niveau de l’impact sur le terrain et autour, explique l’ancien attaquant du PSG dans Rothen s’enflamme sur RMC. Ça fait quinze ans qu’ils sont au-dessus de tout le monde, c’est logique de les voir ralentir. C’est normal. » Nicolas Anelka qui conclut en expliquant que les deux joueurs auraient dû choisir des défis moins difficiles. « Pour eux, il aurait fallu être un peu plus intelligent et se dire : ‘Je vais peut-être aller sur un challenge moins difficile’. Il faut prendre les bonnes décisions pour finir au top.«