À un mois de la fermeture du mercato estival, le PSG va accélérer dans son opération dégraissage. À ce jour, quatre dossiers occupent l’actualité parisienne dans le sens des départs : Thilo Kehrer vers le Séville FC, Idrissa Gueye et un retour à Everton, Leandro Paredes avec la Juventus Turin et surtout Georginio Wijnaldum qui souhaite se relancer à l’AS Roma. Et concernant le dernier cité, les négociations devraient avancer dans les heures à venir.

L’AS Roma veut rapidement finaliser le dossier Wijnaldum

Les différentes parties sont optimistes pour une arrivée de Néerlandais de 31 ans à la Louve, mais les conditions de cette opération doivent encore être déterminées. Et d’après les dernières informations de Foot Mercato, « on se dirige actuellement vers un prêt avec obligation d’achat en fonction du nombre de matches joués durant la saison. » Le prix de cette obligation d’achat serait légèrement inférieur à 6M€, rapporte FM. Les Giallorossi souhaiteraient absolument conclure ce deal aujourd’hui. De son côté, Georginio Wijnaldum aurait fait un gros effort sur ses rémunérations afin de rejoindre le club de la capitale italienne.

Une information également confirmée par Matteo Moretto. Le journaliste italien rapporte que l’AS Roma veut conclure l’arrivée de Georginio Wijnaldum ce lundi. Le milieu de terrain de 31 ans – sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024 – est déjà prêt à faire le voyage afin de rejoindre Rome. De son côté, La Repubblica apporte également ses informations dans ce dossier Georginio Wijnaldum. L’ancien de Liverpool a déjà donné son accord pour rejoindre l’équipe de José Mourinho. Mais, l’AS Roma attend encore le feu vert du PSG pour conclure ce deal.