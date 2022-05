L’association « For Hope » de Gueye contre le cancer et le VIH

En cette fin de saison 2021 – 2022 les joueurs du PSG ont du temps libre. Entre les jours de repos, les escales à Madrid ou Barcelone, Idrissa Gueye a fait son choix. Le milieu de terrain Rouge & Bleu est engagé dans le caritatif, et même co-fondateur de « For Hope » avec son ami d’enfance depuis l’institut Diambars de Dakar, et président de l’association, Mame Cheikh Ibrahima Fall Diouf. « For Hope » est une association qui oeuvre principalement en France et au Sénégal avec comme axe principaux : la santé, l’éducation et la nutrition.

Et ce jeudi 12 mai 2022, l’association tient un gala caritatif autour d’un dîner à l’occasion duquel une vente aux enchères de maillot de foot, dont certains portés par les joueurs du PSG, sera organisée. Des joueurs du Paris Saint-Germain comme Mbappé, Hakimi, Dagba ou encore Kimpembe ont même participé à la promotion de l’évènement sur les réseaux sociaux. L’objectif principal du gala « For Hope » de cette année est de récolter des fonds afin de luter contre le cancer et le VIH en Afrique. La liste des maillots aux enchères est à retrouver ici.