Le PSG va beaucoup alimenter la rubrique transfert cet été. Le dossier le plus chaud, celui de l’avenir de Kylian Mbappé. Encore sous contrat jusqu’au 30 juin, l’attaquant (23 ans) n’a pas encore fait son choix. Son avenir se jouera très certainement entre le club de la capitale et le Real Madrid. Sa présence à Madrid hier a enflammé la presse espagnole et les spéculations autour de son avenir. Autre membre du PSG présent à Madrid hier, le président Nasser al-Khelaïfi.

L’émir du Qatar pourrait se rendre en France en fin du mois de mai

Une autre personnalité liée au PSG sera bientôt présente à Madrid. En effet, comme le rapporte le journaliste de Goal, Marc Mechenoua, l’Emir du Qatar – et propriétaire du PSG – Tamim ben Hamad Al Thani, va effectuer une tournée européenne et se rendre dans les prochains jours dans la capitale espagnole. Une visite en France pourrait aussi être organisée à la fin du mois de mai conclut le journaliste, ne précisant pas la raison de cette tournée européenne.