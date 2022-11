Lors du prochain mercato hivernal, le PSG et Luis Campos tenteront de se renforcer à certains postes, dont l’attaque. Et ces dernier jours, le nom de João Felix est associé aux Rouge & Bleu. Une belle opportunité en prêt pour le club parisien selon Didier Roustan.

Si la Coupe du monde sera au programme pour la plupart des joueurs du PSG dans les semaines à venir, les dirigeants parisiens travailleront de leur côté pour renforcer l’effectif lors du mercato hivernal (1er au 31 janvier). Alors que le poste de défenseur sera la priorité de Luis Campos, un attaquant pourrait également être ciblé par le board des Rouge & Bleu. Ces derniers jours, un nom revient avec insistance dans la rubrique mercato : João Felix. Dans une situation compliquée à l’Atlético de Madrid, l’international portugais de 23 ans pourrait être une belle opportunité pour la deuxième partie de la saison du PSG.

« C’est un joueur qui peut amener quelque chose »

Et pour Didier Roustan, une arrivée sous la forme d’un prêt de João Felix pourrait être une plus-value dans l’effectif parisien, comme il l’a déclaré dans L’Equipe du Soir. « Après, c’est une histoire d’argent. Il a été acheté une fortune pour un contrat de sept ans à l’Atlético de Madrid. Si tu me dis que c’est un prêt et que ce n’est pas bien cher au niveau du salaire, et puis ensuite on verra en fin de saison si on discute ou pas. Moi, je le prends. Je le prends parce que déjà c’est un beau joueur et il est bridé à l’Atlético. Il a des qualités. Je pense qu’il peut jouer un peu plus bas ou même en pointe et c’est peut-être le joueur qui peut arranger Mbappé. De toute manière, tu as des incertitudes sur Messi et Neymar. Il ne sera peut-être pas titulaire, mais c’est un joueur qui peut entrer quand Messi ou Neymar ne sont pas bien. Et puis ça peut être aussi l’avenir parce qu’il est quand même très jeune et Mbappé ne va pas rester très longtemps si j’ai bien compris. Messi (35 ans) et Neymar (30 ans) sont quand même sur la fin. C’est un joueur qui est spectaculaire et qui peut amener quelque chose. Donc, moi, je suis d’accord si c’est un prêt. Après, s’il faut sortir 110M€, je trouve que tu pourrais les mettre ailleurs. Mais sous forme de prêt, moi, je dis oui (…) Ekitike est un bon joueur, mais on voit qu’il va être tendre cette saison. »