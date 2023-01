Avec le transfert de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le PSG est en quête d’un renfort offensif pour pallier ce départ et aurait ciblé Rayan Cherki. Mais l’Olympique Lyonnais se montre ferme sur ce dossier.

À quatre jours de la fermeture du mercato hivernal, le 31 janvier à 23h00, le PSG s’active pour renforcer l’effectif offensivement suite au départ de Pablo Sarabia. Comme annoncé par Christophe Galtier en conférence de presse, le club parisien cherche un nouvel élément en attaque : « Je le répète nous avons eu un départ dans le secteur offensif et il faudrait le remplacer par un joueur à vocation offensive. » Et depuis quelques jours, le nom de Rayan Cherki est associé aux Rouge & Bleu. Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec l’Olympique Lyonnais, l’attaquant de 19 ans possède le profil recherché par le board parisien. Cependant, l’OL ne compte pas laisser partir son jeune talent.

Laurent a obtenu des garanties sur l’avenir de Cherki

Après les récents tweets du président Jean-Michel Aulas, c’était au tour du coach, Laurent Blanc, de s’exprimer sur ce dossier en conférence de presse ce vendredi. Interrogé sur le mercato de l’Olympique Lyonnais dans le sens des départs (Malo Gusto, Romain Faivre, Rayan Cherki), l’ancien coach parisien a confirmé avoir eu des garanties sur l’avenir de ses deux joueurs formés au club. « Dès que je perds des joueurs que je veux conserver, cela ne me plaît pas. On veut garder nos meilleurs joueurs. Après s’ils sont approchés par de grosses écuries avec des propositions qui font tourner la tête il faut le comprendre. Mais il faut être pragmatiques et faire preuve d’autorité. Des garanties ? Oui, mes dirigeants m’ont dit que les deux finiraient la saison avec Lyon », a déclaré le technicien français, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Reste désormais à savoir si cette déclaration mettra un frein aux démarches des Rouge & Bleu pour attirer l’international espoirs français. D’après L’Equipe, les dirigeants parisiens auraient déjà formulé deux propositions à leurs homologues lyonnais, toutes refusées. Et selon Foot Mercato, une troisième proposition devrait être formulée. Les Rouge & Bleu « mettent d’ailleurs un point d’honneur à ne pas discuter avec le joueur avant de s’être mis d’accord avec l’OL. » En cas de nouveau refus, deux autres pistes seraient explorées : Arda Güler (17 ans / Fenerbahçe) et Nicolo Zaniolo (23 ans / AS Roma).