Katoto brille avec l’Équipe de France

Déjà auteure d’une prestation de haute volée avec l’Équipe de France face à la Grèce, avec un triplé à la clé, lors de la première journée des phases de qualifications à la Coupe du Monde 2023, Marie Antoinette Katoto a remis ça ce mardi soir sous la tunique tricolore. Les joueuses de Corine Diacre étaient, en effet, opposées à la Slovénie.

Titulaire d’entrée avec quatre coéquipières rouge et bleu, Sakina Karchaoui, Kadidiatou Diani, Grace Geyoro et Elisa de Almeida, Marie Antoinette Katoto s’est offerte un doublé (28e, 60e). Deux réalisations qui ont permis aux Bleues de l’emporter sur le score étriqué de 2-3 sur un terrain Slovène compliqué. A noter la passe décisive de Sandy Baltimore pour sa partenaire à Paris sur son second but. C’est la lyonnaise Amel Majri qui a délivré les siennes en toute fin de partie sur pénalty.

Cela fait désormais cinq buts en deux matches pour l’attaquante parisienne.