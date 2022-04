Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 25 avril 2022. Les chantiers qui attendent les Rouge & Bleu avec les dossiers Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino et Leonardo, un renouvèlement d’effectif attendu, la défaite des Parisiennes face à l’OL (2-3) en demi-finales aller de Ligue des champions et la prestation cataclysmique de Barbora Votikova.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque les différents chantiers qui attendent le PSG après l’obtention du 10e titre de champion de France. Depuis l’élimination invraisemblable face au Real Madrid, il ne fait aucun doute que l’été des Rouge & Bleu sera mouvementé. « Dès l’après-Madrid, l’actionnaire a engagé une réflexion mais n’a pas voulu prendre de décision à chaud et renvoyer l’image d’un club irascible. » Mais avec ce 10e titre de champion acquis, des mesures vont désormais être prises. Le recrutement de Leonardo est pointé du doigt, notamment avec la signature de Sergio Ramos. En effet, le défenseur espagnol « n’aurait pas offert toutes les garanties au moment de la visite médicale et l’opportunité de marché aurait peut-être dû s’effacer derrière la raison sportive. » De plus, le manque de fermeté vis-à-vis du groupe est un autre argument en défaveur du dirigeant brésilien.

Concernant l’entraîneur du PSG, son avenir ne fait plus aucun doute. « Personne en interne n’imagine que Mauricio Pochettino (50 ans) sera toujours sur le banc la saison prochaine. L’intéressé lui-même se fait peu d’illusions », rapporte L’Equipe. Depuis quelques semaines, le club cherche discrètement un remplaçant, mais « il n’y a pour le moment pas de consensus, ni sur le profil ni sur le nom. » Malgré un effectif pléthorique, de nombreux changements sont également attendus au sein du groupe parisien. Les dirigeants souhaitent donner un nouveau souffle à cet effectif et certains joueurs ne font pas partie de ce prochain cycle. « C’est le cas d’Angel Di Maria (en fin de contrat), Mauro Icardi, Julian Draxler ou Layvin Kurzawa par exemple, mais une dizaine d’éléments sont potentiellement concernés. » Les questions autour du gardien de but et de Sergio Ramos doivent également être réglées. « La nouvelle ‘stratégie’ vise à régénérer l’effectif en apportant une valeur ajoutée à des postes précis, parmi lesquels un milieu plutôt défensif doté d’un gros volume, un milieu plus offensif efficace à la finition. » Mais l’enjeu principal de ces prochaines semaines se concentrera surtout sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Enfin, la position de Nasser al-Khelaïfi est également à l’étude. Mais son poids important auprès de l’Emir et dans le football européen (président de l’ECA) le protège « quasiment de tout mauvais coup, y compris ceux qui viendraient de Doha où certains compatriotes rêvent de son siège. » De son côté, Leonardo n’est pas à l’abri d’une mauvaise nouvelle pour son avenir. Malgré sa proximité avec l’Emir du Qatar, certains paramètres seront étudiés avant de trancher sur son futur, comme par exemple le dossier Kylian Mbappé.

Le quotidien sportif revient également sur la défaite des Féminines du PSG sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (2-3) en demi-finales aller de l’UEFA Women’s Champions League. Les Parisiennes gardent espoir pour le match retour au Parc des Princes le 30 avril prochain. Malgré l’ouverture du score de Marie-Antoinette Katoto, qui a inscrit son sixième but en cinq matches d’UWCL cette saison, les Rouge & Bleu ont vu l’OL profiter des erreurs de Barbora Votikova pour prendre les devants avec un but de Wendie Renard sur penalty et un doublé de Catarina Macario. Mais, « Paris est revenu sur un penalty consécutif à une main de Malard, transformé par Dudek, et les vingt dernières minutes ont clairement été à son avantage. » Et malgré une nouvelle affaire avec Kheira Hamraoui à la veille de la rencontre, « le vestiaire parisien a prouvé à mainte reprises sa force de résilience depuis des mois, et sa force de rebond. De quoi rendre le retour au Parc samedi prochain extrêmement alléchant. »

Les notes des Parisiennes (L’Equipe) : Votikova 1 – Lawrence 5, Illestedt 4, Dudek 3, Karchaoui 3 – Fazer 5, Geyoro 6, Däbritz 7 – Diani 3, Katoto 6, Batimore 4

De son côté, Le Parisien évoque également les chantiers qui attendent les Rouge & Bleu prochainement, avec notamment les avenirs de Kylian Mbappé, Leonardo et Mauricio Pochettino. Concernant l’attaquant du PSG, il n’a toujours pas fait un choix définitif pour son avenir. Alors que son contrat prend fin en le 30 juin prochain, la famille du joueur s’est rendue à Doha ce week-end afin de discuter avec le président parisien, Nasser al-Khelaïfi. Des discussions auront également lieu avec le Real Madrid dans les prochains jours. Il reste deux possibilités au champion du Monde 2018 : rester deux ans de plus au PSG ou rejoindre le club merengue. « L’attaquant ne possède pas encore tous les paramètres dans les mains pour trancher, entre les contours de l’équipe (quel entraîneur et quel effectif), son contrat (salaire et droits à l’image), et l’endroit idéal pour gagner (Ligue des champions et Ballon d’or) », rapporte LP.

L’avenir de Leonardo est également discuté à Doha. Mais « aux dernières nouvelles sa cote se maintient à un niveau appréciable. » En cas de maintien, il aura pour objectif de dégraisser un effectif pléthorique (Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Mauro Icardi) et de régler le cas épineux des gardiens de but (Gigio Donnarumma et Keylor Navas). Enfin, il est aussi question de Mauricio Pochettino, sous contrat jusqu’en 2023. L’avenir du coach argentin semble s’écrire loin du PSG car les différentes parties ne souhaitent pas poursuivre l’aventure ensemble. « Le divorce est imminent, il relève juste d’un règlement financier. Une quinzaine de millions d’euros sont en jeu pour libérer le technicien argentin et son staff de sa dernière année de contrat », précise Le Parisien. Et pour diriger cet effectif, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance. Mais, le champion du Monde 1998 privilégie toujours l’Equipe de France, en cas de départ de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2022. Un autre nom circule ces derniers jours, celui d’Antonio Conte, l’actuel entraîneur de Tottenham. Le coach de 52 ans aurait proposé ses services aux dirigeants parisiens pour une courte mission de deux ans sur le banc du PSG. Enfin, le nom d’Arsène Wenger « revient parfois dans la galaxie PSG, mais davantage à un poste de dirigeant que sur le banc. »

Enfin, le quotidien francilien revient plus en détails sur la performance très compliquée de la gardienne parisienne, Barbora Votikova, lors de la défaite des Féminines du PSG face à l’OL (2-3), en demi-finales aller de l’UEFA Women’s Champions League. Alors que les Rouge & Bleu menaient au score grâce à Marie-Antoinette Katoto, l’internationale tchèque a relancé l’Olympique Lyonnais dans le match avec penalty concédé, un dégagement raté et une erreur gag devant sa ligne de but. « En panique totale sur une passe en retrait involontaire de Paulina Dudek, le dernier rempart du PSG, au lieu de dégager à l’emporte-pièce, voire de prendre le ballon avec ses gants, s’est fait surprendre sur sa ligne de but par Catarina Macario qui n’en demandait pas tant », détaille LP. Malgré la très mauvaise prestation de sa gardienne, le coach des Parisiennes, Didier Ollé-Nicolle n’a pas voulu l’accabler et a mis en avant l’arrêt déterminant de la Tchèque de 25 ans en fin de match : « À 3-2, c’est un arrêt décisif. Je sais qu’elle est la plus malheureuse, c’est frustrant, mais on est tous derrière elle et elle nous qualifiera la semaine prochaine. »