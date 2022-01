Blessé à la cheville depuis le 28 novembre dernier, Neymar se rapproche d’un retour sur le terrain. Le numéro 10 du PSG doit reprendre la course cette semaine pour éventuellement faire son retour contre Lille le 6 février prochain, à neuf jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Mais ces derniers jours, Neymar s’est distingué par un beau geste en dehors des terrains.

Comme le rapporte le média brésilien Globo, il a envoyé une vidéo de soutien à un jeune supporter de 14 ans qui s’est gravement blessé en tombant d’un toit à Sao Paulo alors qu’il tentait de récupérer un ballon. Le jeune est actuellement en soins intensifs. « D’abord, je te remercie pour ton affection et ensuite je te souhaite un bon rétablissement. Rétablis-toi vite et rejoue au football« , lui adresse l’attaquant du PSG dans son message. Ce jeune homme a aussi reçu des messages des joueurs du club du Sao Paulo FC et de Marquinhos.