Dimanche soir, le PSG s’est imposé contre Reims (4-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1. Lors de cette rencontre, les Rouge & Bleu ont joué avec le troisième maillot, celui de couleur noir. Ce n’est pas la première fois que le club de la capitale joue avec cette tunique au Parc des Princes. Daniel Riolo a une théorie à ce sujet.

« Le PSG n’a plus de maillot et ne fait que suivre les chiffres de vente. Le bleu, qui était censé être le maillot domicile de cette année, a été vendu donc tout va bien. Il a cartonné en vente, il n’y en a plus, lance le polémiste dans l’After Foot de RMC. Le maillot blanc, le maillot extérieur, marche. Mais le maillot noir un peu moins. Donc il faut le montrer pour voir si on peut écouler les stocks. C’est dingue. Les supporters ont manifesté au début de la saison pour cette histoire de maillot. Il faut se mobiliser pour ces choses-là, ça fait partie du patrimoine d‘un club. Le PSG n’a plus de couleurs! Vous (s’adressant à Nasser al-Khelaïfi et Leonardo) devez vous dire que les grands clubs jouent avec leurs couleurs!«