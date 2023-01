Hier soir, le PSG a eu du mal à s’imposer contre la Berrichonne de Châteauroux en 32es de finale de la Coupe de France (1-3). Les Parisiens sont tombés sur une très bonne équipe de National.

Avec une équipe remaniée, le PSG a eu du mal à se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe de France hier contre Châteauroux. Malgré l’ouverture du score rapide d’Hugo Ekitike, les joueurs parisiens ont eu un trou d’air en fin de première mi-temps et ont vu le 14e de National revenir à égalité. Il aura fallu attendre le dernier quart d’heure de la rencontre et un but de Carlos Soler (1-2, 78e) pour voir le PSG se diriger vers une qualification. Dans les arrêts de jeu (91e), Juan Bernat scellera le score d’une belle frappe du gauche (1-3). Les Castelroussins n’ont pas à rougir de leur performance et devront maintenant faire de même en championnat pour espérer sortir de sa place de relégable.

Les deux clubs se souhaitent bonne chance pour la suite de la saison

Sur ses réseaux sociaux, Le PSG a adressé un message à son adversaire du soir pour le féliciter de son parcours en Coupe de France avant de lui souhaiter bonne chance pour le reste de la saison. Un message qui a touché la Berrichonne de Châteauroux qui a tenu à répondre aux Rouge & Bleu via son compte twitter. « Merci PSG. La Berrichonne vous souhaite également le meilleur pour la suite de la saison, en Ligue 1 comme en Ligue des Champions » avec des émojis cœur rouge et bleu. Le club de National accompagnant son message d’une image des supporters parisiens qui était plus de 700 au stade Gaston Petit.