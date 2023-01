Une nouvelle fois titulaire ce soir contre Châteauroux en 32es de finale de Coupe de France, Hugo Ekitike a lancé le PSG avec un très joli but sur une passe décisive d’Ismaël Gharbi. Les Rouge & Bleu ont ensuite eu du mal dans cette rencontre contre l’équipe de National avant de voir Carlos Soler et Juan Bernat sécuriser la qualification en 16es de finale de la compétition. Présent en zone mixte, l’ancien Rémois n’a pas caché que son équipe n’avait pas réalisé son meilleur match de la saison.

« Les titis ont fait un bon boulot »

« On a fait un match correct. On s’est assuré de gagner, sachant que les matches de Coupe de France sont toujours difficiles. J’avais bien fini avec le but à Auxerre. C’est une machine qu’il a fallu mettre en route, parce qu’il y a eu la Coupe du monde. Ça revient tout doucement, explique le numéro 44 du PSG devant les journalistes. On a pensé que c’était déjà plié. Non, je ne pense pas. Ça arrive dans un match. Maintenant, on a moins le droit à l’erreur puisque l’on joue au PSG. On doit être au top toutes les minutes d’une mi-temps. Des fois, il y a des baisses d’énergie mais on a réussi à se ressaisir sur la deuxième mi-temps et on a fait le taff. Les titis ? J’étais content de voir Isma, Warren, El Chadaille jouer, parce qu’ils méritent, ils bossent bien. Ils ont fait un bon boulot, Isma a donné une passe décisive. C’est bien, je suis content pour eux. Warren est jeune, il est mature, je ne me fais pas de souci pour lui.«