Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le football mondial pendant plus de 15 ans. À 35 et 37 ans, les deux monstres se rapprochent de la retraite. Alors que l’on est a toujours opposé, le Portugais a tenu à rendre hommage au numéro 30 du PSG.

Dans une très longue interview explosive pour le journaliste Piers Morgan, Cristiano Ronaldo n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer sa situation avec Manchester United. Mais il a aussi été interrogé sur Lionel Messi, son grand rival. L’international portugais s’est montré très élogieux envers le joueur du PSG. Les deux monstres du football mondial se sont livrés de très beau combat lorsqu’ils étaient au FC Barcelone et au Real Madrid.

« J’ai une excellente relation avec lui »

« Un joueur incroyable, magique, top… En tant que personne, nous partageons la scène depuis 16 ans, imaginez, 16 ans. Donc, j’ai une excellente relation avec lui. Je ne suis pas ami dans le sens où un ami c’est le gars qui est avec toi dans ta maison, parlant au téléphone, non, mais c’est comme un coéquipier. C’est un gars que je respecte vraiment, la façon dont il parle toujours de moi. Sa femme et ma femme, ma petite amie, se respectent beaucoup, elles viennent d’Argentine. Qu’est-ce que je vais dire à propos de Messi? Un gars formidable qui fait de grandes choses pour le football.«

Une possible arrivée au PSG ?

L’international portugais qui a expliqué qu’il aimerait bien dîner avec l’attaquant du PSG. « Bien sûr, j’adore rencontrer de nouvelles personnes et partager de nouvelles choses. On le fera, c’est sûr. » Cristiano Ronaldo qui a enfin évoqué une possible arrivée au PSG pour potentiellement joué avec Messi. « Tout est possible dans le football. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Bien sûr, ils vendraient beaucoup de maillots. » Pour rappel, il y a quelques jours, une rumeur faisait écho d’un possible intérêt des Rouge & Bleu et du Bayern Munich, qui s’affrontent en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, pour la légende du football portugais. Mais c’était plus du bruit pour pas grand chose.