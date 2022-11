Les résultats des internationaux du PSG

La Coupe du Monde ouvre ses portes dans deux jours. Certaines sélections ont joué un dernier match de préparation, comme c’était le cas pour l’Espagne, le Portugal et le Maroc. Retour sur ces trois rencontres qui concernaient des joueurs du PSG.

11 joueurs du PSG vont disputer la Coupe du Monde, qui débute dans deux jours. Six d’entre eux étaient concernés par des matches de préparation avant ce Mondial au Qatar. Keylor Navas aurait dû jouer avec le Costa Rica contre l’Irak mais cette rencontre a été annulée. La raison ? Le bus des Costaricains n’a pas franchi la frontière entre le Koweït et l’Irak. « L’accord qui prévoyait de ne pas tamponner les passeports n’a pas été respecté, et c’est pourquoi il a été décidé de ne pas entrer en Irak et d’annuler le match« , a expliqué Gina Escobar, la porte-parole de la Fédération. L’ancien madrilène devrait donc jouer son premier match de la saison contre l’Espagne le 23 novembre (17 heures).

Que des victoires pour les Parisiens

L’Espagne affrontait la Jordanie. Luis Enrique avait décidé de titulariser les deux joueurs du PSG qu’il a convoqué, Pablo Sarabia et Carlos Soler. Dans le 4-3-3 espagnol, Sarabia était placé dans l’attaque en compagnie de Marcos Ansensio et Ansu Fati. Soler était lui au milieu au côté de Koke et Gavi. Les Espagnols ont réalisé une belle performance pour l’emporter 3-1. Ansu Fati (13e), Gavi (56e) et Nico Williams (84e) sont les buteurs ibériques. Hamza Al-Darbour (92e) a sauvé l’honneur pour la Jordanie. Pablo Sarabia a joué une heure avant d’être remplacé. Carlos Soler a participé à l’intégralité du match. De son côté, le Maroc affrontait la Géorgie. Achraf Hakimi était titulaire dans une position inhabituelle de défenseur central dans la défense à trois marocaine. Et comme pour l’Espagne, les Marocains se sont bien préparés pour le Mondial, eux qui commenceront leur campagne contre la Croatie le 23 novembre (11 heures). Ils se sont imposé trois à zéro avec notamment un but du milieu de terrain d’Hakim Ziyech (29e). Youssef En-Nesyri (5e) et Sofiane Boufal, sur penalty (72e). Le latéral droit du PSG a joué 47 minutes lors de cette rencontre.

Deux des trois Portugais du PSG ont joué

Le Portugal jouait aussi hier soir. Pour cette rencontre contre le Nigéria, Fernando Santos avait décidé de titulariser Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense portugaise. Comme avec le PSG, le latéral s’est montré dangereux avec ses débordements et ses bons centres. Mais il n’a pas réussi à être décisif, ses coéquipiers tombant sur la défense ou le gardien pour stopper leurs tentatives. Le numéro 25 du PSG est sorti à la mi-temps remplacé par Raphaël Guerreiro. Remplaçant au coup d’envoi, Vitinha est entré à la mi-temps. Pour sa cinquième sélection, le milieu de terrain s’est montré discret mais s’il a eu quelques fulgurances. Danilo Pereira est lui resté sur le banc. Les Portugais ont offert un beau spectacle à leur public en s’imposant 4-0 grâce à un doublé de Bruno Fernandes, un but de Gonçalo Ramos et un de Joao Mario. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, absent en raison d’une gastro-entérite, ont livré leur meilleur match depuis un certain temps.