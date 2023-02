Le centre de formation du PSG valorisé par le CIES

Le PSG possède l’un des meilleurs si ce n’est le meilleur centre de formation de France. Beaucoup de titis brillent un peu partout en Europe. Leurs valeurs marchandes permettent au PSG de se classer dans le top 10 des clubs avec la plus grande valeur marchande cumulé de ses titis dans le monde.

La formation du PSG est reconnue depuis plusieurs années comme l’une des meilleures du monde. Chaque année, plusieurs joueurs pointent leurs nez au niveau de l’équipe première. Certains arrivent à avoir du temps de jeu avec leur club formateur, d’autres préfèrent partir afin d’être sur d’avoir un temps de jeu régulier. Dans sa lettre hebdomadaire, l’Observatoire du football, le CIES, a classé les équipes du monde entier selon la valeur de transfert estimée totale des joueurs formés. Le PSG est très bien classé.

Les joueurs formés au PSG estimés à 491 millions d’euros

Le PSG se classe sixième avec une valeur marchande de 491 millions d’euros pour ses joueurs formés au club (83 joueurs). Ce classement est dominé par le Benfica et ses jeunes estimés à 670 millions d’euros (104 joueurs). Le podium est complété par Chelsea (630, 78 joueurs) et le FC Barcelone (581, 102 joueurs). l’Ajax Amsterdam (555, 114 joueurs) et Manchester City (510, 81 joueurs) occupent les dernières places du top 5. Trois clubs brésiliens suivent le PSG, Sao Paulo, Santos et Flamengo. Le Sporting CP complète le top 10.

Le Top 10 des valeurs marchandes des joueurs formés dans un club