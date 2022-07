La saison 2021-2022 du PSG a été décevante sur le plan sportif. Malgré le 10e titre de champion de France de l’histoire du club, les hommes de Mauricio Pochettino, démis de ses fonctions cette semaine, ont échoué en Ligue des champions, Coupe de France et Trophée des Champions. Des mauvaises performances et un projet sportif vivement critiqués par les membres du Collectif Ultras Paris (CUP). En effet, depuis l’élimination face au Real Madrid en mars dernier, les ultras parisiens ont montré leur mécontentement par des banderoles, des sifflets et une grève d’encouragements jusqu’à la fin de la saison. Désormais, le PSG a décidé de lancer une nouvelle ère avec les arrivées de Luis Campos (conseiller football) et Christophe Galtier (entraineur). Interrogé par Le Parisien, le président du CUP, Romain Mabille, a été interrogé sur ce nouveau projet mis en place par la direction parisienne. Il a également été questionné sur les récents dialogues avec la direction pour apaiser les tensions. Extraits choisis.

Que pense-t-il de la nouvelle dynamique du club

« Ça va dans le bon sens, bien sûr. En tout cas, on a l’impression que les décisions du club rejoignent nos revendications. Je ne pense pas qu’ils l’aient fait pour nous, mais vu que beaucoup de suiveurs du club posaient les mêmes réserves, je pense qu’ils se sont remis en question sur certaines choses et ça a rejoint ce qu’on disait : le fait que la politique merchandising soit plus grande que le projet sportif, l’impression que le club est un centre de vacances… On n’a juste pas été écoutés pour le maillot. Maintenant, on attend de voir. »

Comment se sont améliorées les relations avec le club

« C’est un tout. On peut parler de l’attitude du club, de la prolongation de Mbappé. qui nous a rassurés sur le projet sportif. On a eu beaucoup de discussions avec nos référents ou la direction. Eux aussi avaient noté certains problèmes et nous ont dit qu’ils s’efforceraient de les corriger pour le bien du club. Quand on a eu l’assurance que le club allait redresser la barre, on a décidé de faire un pas vers eux aussi. Il y a une chose qui a eu son importance aussi, c’est le départ de Di Maria. Ça nous dérangeait qu’il parte sans rien (…) Sur la fin de grève, il n’y a eu aucune frustration, aucune division de notre côté. On était tous contents de repartir. »

Comment s’est déroulé le dialogue avec le club

« Ça a été très compliqué par moments. On a dit certaines choses qui n’ont pas plu et ils nous l’ont fait savoir. Mais à aucun moment le dialogue n’a été rompu. Les attaques sur la direction sont mal passées, ils n’ont pas l’habitude d’être cités et remis en cause mais on estimait à ce moment-là qu’il était important de le dire, ne serait-ce que pour notre crédibilité et notre honnêteté, et parce qu’on estimait que c’était le mieux pour le PSG. »

Son ressenti sur les arrivées de Campos et Galtier

« Campos a un bon palmarès, il transmet de bonnes valeurs, une discipline. On se réjouit aussi qu’il ait repris en mains le dossier de la section féminine (…) Galtier, je suis un peu plus nuancé. On sait que c’est un bon entraîneur, quelqu’un qui arrive à sortir le meilleur de ses joueurs, à former un groupe. Mais je fais une nuance sur son passé marseillais. Quand il dit que l’ambiance du Parc n’est peut-être pas une des meilleures de France, il connaît la portée de ces mots, il aurait pu s’en abstenir. On tâchera de le faire changer d’avis. Mais dire ça, c’est maladroit. Ses autres propos sur le Parc, l’institution, ça compense. Sur ses deux derniers postes, il a aussi toujours respecté le PSG, donc c’est dommage qu’il ait gâché ça avec une phrase. C’était inutile et blessant. »

Comment le CUP prépare la saison à venir

« Ce sera un retour total à la normale. Après le Covid, la grève, beaucoup de gens ont envie de montrer tout ce qu’on sait faire (…) Je suis déterminé à montrer que le virage Auteuil est vivant, que le PSG a des supporters capables d’animer la tribune, de se déplacer, de faire des tifos. On veut aussi se recentrer sur les bases : rassembler tous les supporters du PSG, être ouverts, discuter. On va se joindre au projet global. Le club entre dans une nouvelle ère, avec de nouvelles personnes, de nouveaux objectifs, on va essayer d’élever notre niveau de jeu aussi et de les soutenir. C’est notre travail. »