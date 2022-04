Arrivé en grande pompe en août 2021, après 20 ans passés au FC Barcelone, Leo Messi vit une période compliquée avec le PSG depuis ses débuts dans la capitale. Auteur de 7 buts et 10 passes décisives en 26 matches disputés toutes compétitions confondues, l’international argentin déçoit de nombreux supporters et observateurs de football. Sous contrat jusqu’en 2023 (avec une année supplémentaire en option), la Pulga pourrait déjà plier bagages après une année dans la capitale française, selon certaines sources. En effet, après la nouvelle désillusion en Ligue des champions, le board parisien devra faire des choix forts aussi bien dans l’organigramme du club qu’au sein de l’effectif actuel.

Et selon les informations d’AS, un club serait intéressé par Leo Messi : l’Inter Miami. En effet, la franchise de MLS « souhaite s’attacher les services de Messi », rapporte le média espagnol. Ainsi, le club appartenant à David Beckham pourrait présenter « une offre importante » dans les mois à venir « sachant qu’il ne sera pas facile de convaincre le joueur. » Et en cas de départ de l’Argentin de 34 ans, le PSG aurait déjà trouvé son potentiel remplaçant. En effet, toujours selon AS, la cible idéale des Rouge & Bleu serait Mohamed Salah. À un an de la fin de son contrat avec Liverpool (juin 2023), l’attaquant de 29 ans n’a toujours pas prolongé avec les Reds. Ainsi, l’Egyptien conviendrait parfaitement au PSG grâce à ses caractéristiques et son côté marketing, car « Nasser al-Khelaïfi cultive depuis longtemps l’idée d’ajouter une star du Moyen-Orient à son effectif. »

Cependant, le quotidien madrilène rapporte aussi que le futur de Leo Messi peut toujours s’écrire au PSG, selon les changements qui auront au sein du club parisien. Le probable départ de Mauricio Pochettino pourrait être favorable au septuple ballon d’Or. Et l’arrivée d’un entraîneur au style de jeu différent (Zinedine Zidane ?) aiderait l’ancien Barcelonais, rapporte AS. De plus, le potentiel départ de Kylian Mbappé pourrait également permettre à Leo Messi d’être placé au centre du projet.