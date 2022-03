Le Graët : « J’ai envie que Mbappé reste au PSG ! »

C’est la trêve internationale pour le PSG, de quoi un peu souffler après des semaines très éprouvantes. Entre l’élimination en Ligue des Champions, les tensions avec les supporters, les dernières prestations en championnat… Le moral n’est pas au beau fixe du côté de la capitale. Actuellement avec l’équipe de France, l’avenir de Kylian Mbappé reste un mystère. Interrogé par le quotidien Ouest France, le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, espère que le jeune attaquant restera au Paris Saint-Germain. Extraits choisis.

« J’ai envie que Kylian reste à Paris. Pour le foot français, c’est mieux d’avoir l’un des meilleurs joueurs du monde, si ce n’est le meilleur, dans son championnat. Il a plus de chances d’être Ballon d’Or avec le PSG qu’en partant.

Si je le pense vraiment ? Oui, quand on change de club, il faut toujours se réhabituer à un environnement. Paris est sur une mauvaise série, mais reste un grand club.

Se priver d’un duo Mbappé – Benzema ? Ce sont deux joueurs au-dessus du lot techniquement, qui s’entendent forcément bien. Pour moi, il n’y a pas de problème si l’un joue au Real et l’autre au PSG.

La progression de Mbappé passe par la Liga ? Le championnat espagnol est-il supérieur au nôtre ? Je n’en suis pas convaincu. Ce sera un choix personnel de sa part. Mais en tant que président de la FFF, je préfère qu’il reste en France.

Zidane ? Ce sera bien pour le PSG. Zidane sera sélectionneur un jour, mais quand, je ne sais pas…«